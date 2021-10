LP: “Angels è una canzone semplice nata da una visione”

Si dice che una stella non significhi niente, fino a quando non ce la portano via.

E il ritorno di una stella, come LP, ci fa rendere conto di quanto ci sia veramente mancata, di quanto la sua voce e le sue canzoni siano luce e respiro, non solo per i suoi milioni di fan, ma per tutto il mondo della musica stessa, fruitori, giornalisti, radio. Perché l’indiscusso talento della fuoriclasse statunitense è destinato a restare, a ritornare sempre, a permanere, a brillare, sperando di sentire la sua mancanza il meno possibile.

Questa mancanza è stata interrotta l’8 ottobre con l’uscita del nuovo singolo “Angels“, il trampolino di lancio per il nuovo attesissimo album “Churches” che uscirà in tutto il mondo il prossimo 3 dicembre. Prodotto da Nate Campany (Tove Lo, K.Flay, Christina Aguilera) e Kyle Shearer (Becky G, Tove Lo, Carly Rae Jepsen) – noti come Valley Girl – insieme al produttore esecutivo dell’album, Mike Del Rio (Kylie Minogue, X Ambassadors, Skylar Grey), “Angels” è un brano sognante che, sin dall’incipit, ci porta in un meraviglioso “altrove” magico, fatato, incantato, grazie ad un pianoforte “ostinato” che si fonde con un pot-pourri di cori eterei, realisticamente angelici e che, insieme all’esplosione emotiva, arricchita dall’ingresso “a schiaffo” delle percussioni, accompagna l’inconfondibile timbro di LP in questo viaggio che vorremmo non finisse mai.

“Angels è una canzone semplice per la quale ho avuto una visione… ” dichiara LP, che aggiunge: “Poi, i miei amici e collaboratori Nate (Company), Kyle (Shearer) e Mike (Del Rio) hanno contribuito a trasformarla in realtà. Un lavoro di gruppo con il team dei miei “angeli della terra“.

“I’ve been looking for dancers in the middle of the rain” – “Ho cercato ballerini in mezzo alla pioggia” – canta l’artista in “Angels”, portando la sua verità e il suo concetto di poesia ad un livello ancora più alto. Poesia di cui abbiamo dannatamente bisogno, in modo più o meno consapevole, e che ricerchiamo ovunque senza rendercene conto.

LP ce la serve su un “piatto di platino” col suo nuovo singolo.



“Angels è una canzone che è sempre stata lì, che mi ronzava nella testa” – afferma l’artista. E continua “Mi sono sentita così piena d’amore nel momento in cui si è palesata e, forse, sono proprio stati gli angeli a scriverla. Chi lo sa? Qualunque sia la verità, è davvero meraviglioso per me cantarla e spero che questo amore possa arrivare anche a chi ascolterà”.

E questo amore arriva e arriverà perché Angels è una dichiarazione spassionata, libera, senza beneficio del dubbio né vincoli di ricorrenze. Quell’amore che, soprattutto oggi, sembra incredibilmente complesso da dichiarare, filtrato da smartphone, social network, chat, vocali e storie visualizzate. Ma l’amore non è questo e LP lo canta a gran voce, senza esitare, “Angels over me, I hear them sing I love you more I love you more I love you more I love you more I love you more” – “Sento gli angeli sopra di me che cantano ti amo di più ti amo di più ti amo di più”.

Il tour

Il ritorno di LP ufficializza un tour mondiale che toccherà anche l’Italia.

Oltre alle 5 date già annunciate e confermate, LP annuncia una nuova data italiana a Milano sul palco del Fabrique il prossimo 11 marzo 2022.



17 luglio Stupinigi Sonic Park Nichelino (Torino)

18 luglio MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata Firenze

19 luglio Piazza Castello Marostica (Vicenza)

21 luglio Anfiteatro della Civitella, Chieti

22 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica Roma

Guarda “Angels” di LP: