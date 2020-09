Ciclamini contro la sclerodermia: Interflora per la campagna autunnale dell’associazione Gils

E’ il volto di Mara Maionchi, nota produttrice musicale, scopritrice di talenti ed implacabile giudice di numerosi talent in tv, quello che campeggia di nella campagna di solidarietà in favore di GILS (Gruppo italiano per la lotta alla Sclerodermia), associazione da oltre vent’anni impegnata nella lotta contro la Sclerosi Sistemica (o Sclerodermia), rara malattia autoimmune della pelle che colpisce per lo più le donne.

Maionchi, storica sostenitrice dell’associazione, è da sempre in prima linea accanto a GILS per sensibilizzare e informare sulla Sclerosi Sistemica e sull’importanza della diagnosi precoce. Domenica 27 settembre, in occasione della Giornata del Ciclamino, anche GILS scende in campo organizzando una bella iniziativa benefica in tutte le principali piazze italiane con lo scopo di promuovere la propria raccolta fondi per la ricerca scientifica e a sensibilizzare su questa patologia rara ancora poco conosciuta.

Interflora – network mondiale che da oltre 100 anni consegna fiori a domicilio – ha voluto essere al fianco di questa battaglia partecipando all’appuntamento tradizionale con i ciclamini del GILS che quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, si terrà online.

Ciclamini per la ricerca

Nel corso dell’intera giornata del 27 settembre, Interflora Italia si impegna a devolvere a GILS cinque euro per ogni ordine effettuato sul portale. L’impegno solidale prosegue, poi, per l’intero mese di ottobre con la possibilità di donare – attraverso l’acquisto di una pianta di ciclamino sul sito di Interflora.it – dieci euro a sostegno dei progetti di ricerca 2021 dell’associazione. “La partnership con Interflora – spiega Carla Garbagnati, Presidente GILS – ci permette di mantenere vivo il rapporto con i pazienti, i soci, i volontari, gli ospedali, i medici di riferimento e tutti i nostri sostenitori. Il nostro obiettivo è continuare a incrementare e alimentare la rete costruita, promuovere la ricerca scientifica e sottolineare la necessità della diagnosi precoce, tutti elementi fondamentali per migliorare la qualità di vita“.

Sarà l’assemblea dei soci slittata al prossimo 3 ottobre, a valutare in quali progetti di ricerca scientifica investire il ricavato della raccolta fondi che inizialmente avrebbe dovuto contribuire al finanziamento di un Bando pubblico suddiviso in due parti: un progetto da venticinquemila euro per un giovane ricercatore italiano sotto i quarant’anni e un progetto internazionale, condiviso con la World Scleroderma Foundation in rete in cui è presente un centro italiano.

Il messaggio di Interflora: il significato del ciclamino

“Un incoraggiamento a chi soffre – afferma il Direttore Generale di Interflora Italia, Luca Iannarone – si può dare anche attraverso i fiori e i loro significati. Nel linguaggio dei fiori, infatti, donare un ciclamino, pianta/amuleto secondo le credenze degli antichi romani, è un vero e proprio augurio di prosperità e salute. Da sempre, Interflora è ambasciatrice di messaggi positivi e di solidarietà; essere accanto al GILS nella lotta contro la Sclerodermia è davvero molto semplice e si rivela un’ottima occasione per offrire un pensiero floreale a chi si ama, con la consapevolezza che il proprio dono possa contribuire a qualcosa di più grande“.