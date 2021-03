‘Il Caffè degli Artisti‘ di Alfonso Stagno torna questa sera, lunedì 29 marzo, a partire dalle 22 sulle frequenze di Odeon 24, canale 177 del digitale terrestre. Il talk show di intrattenimento condotto dallo straripante Antonio Delle Donne, affiancato dalla bellezza e dalla simpatia di Sylvie Lubamba, anche questa settimana ci farà compagnia con tanti ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Ampio spazio per la situazione attuale del teatro, con la presenza in studio del manager dello spettacolo Antonio Desiderio che racconterà anche della sua partecipazione al prestigioso festival internazionale Dance Open Americadi Miami in qualità di special guest nella giuria. Oltre alla danza spazio anche alla musica come sempre, ma questa volta il pubblico de ‘Il Caffè degli Artisti‘ invece che una melodia pop potrà ascoltare la potente voce della mezzo soprano Maria Ratkova.

Viviana Pierdominici

Tornando alla danza, in studio ci sarà la ballerina Viviana Pierdominici che con le lezioni da casa sul suo canale YouTube ha superato i 220 mila iscritti raggiungendo con un video la cifra record di 60 milioni di visualizzazioni. Altro grande ospite sarà il talentuoso illustratore Valentino Spadoni, collaboratore di varie realtà editoriali e già concorrente della trasmissione ‘Italia’s Got Talent’. Torna come sempre anche la nostra bellissima influencer Kate Cavaliere, affiancata dalla nostra opinionista Veronica Sgaramella. Le foto di scena sono realizzate da Umberto Condemi De Felice della PhotoVideoCasting.

Il Caffè degli Artisti prodotto da ShowEvent per la regia di Luciano Morelli e la scrittura di Thomas Cardinali è offerto da Urbetech, Branding, Marchetti Tech, Progetti e Produzioni, Wolf Racing Cars e Biomedical Pharma.