“Here and now”, esce il nuovo singolo di Michael Lukes feat. Savine

“Here and now” è il titolo del nuovo singolo di Michael Lukes disponibile da oggi, venerdì 22 ottobre, su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano anticipa il nuovo album del cantautore italo-britannico che uscirà prossimamente.

Il brano segna una metamorfosi musicale nel percorso artistico di Michael, che vanta gia un EP all’attivo e diverse partecipazioni a contest nazionali ed internazionali: uno stile che passa a un pop più maturo, capace di fondersi con il folk e l’indie. Una trasformazione dai forti riflessi anglosassoni: non a caso questa nuova fatica discografica è stata concepita a Londra, città in cui Michael Lukes vive. “Here and now” è un’esplosione di sensazioni, frutto di un’intensa ricerca dell’io: è forte il desiderio di rompere con il passato e quindi con una società figlia del conformismo, meno autentica e poco profonda. Una pulsione che, gradualmente, si sprigiona nelle strofe cantate da Michael che sembra quasi rivolgersi a una donna conosciuta nel buio di una notte: ma quel parlare all’altra anima non è nient’altro che il parlare a sé stessi. Una libertà conquistata, con la voglia di “volare via” e vivere la propria vita per raggiungere l’equilibrio tanto ricercato.

“Il singolo nasce nel momento in cui ho realizzato che non stavo vivendo la mia vita coscientemente: semplicemente ne vivevo un’altra, conforme a qualsiasi regola, in cui non comprendevo il pieno significato della mia esistenza. Insomma, era tutto un po’ standardizzato” racconta Michael Lukes, che aggiunge: “Si è trattato, quindi, di un momento di ‘rottura’ tra passato e presente e questo lo capisci quando vivi la vita di un altro. Here and now segna l’inizio di una vita più consapevole: è un dialogo costante in cui parlo con il vecchio Michael e con la parte nuova di me, in cui la vecchia logica precedente parla alla parte spirituale”.

“Here and now” vede la partecipazione della cantautrice olandese Savine, artista dalla voce soul, potentissima e profonda. “Un incontro incantevole, avvenuto grazie a dei musicisti conosciuti a Londra” spiega Michael. “Cercavo una voce particolare che potesse adattarsi al brano nel migliore dei modi, che portasse una brillantezza in più. L’ho trovata grazie a Savine, una grandissima artista con cui c’è stata immediata complicità musicale: la nostra collaborazione è arrivata nel momento giusto e al posto giusto” conclude il giovane cantautore.

“Here and now” è co-prodotto da Michael Lukes e Stefano Padoan, arrangiato da Stefano Padoan, suonato da Marco Pasquariello, Corrado Filiputti, Olivia Volpi, missato da Filippo Strang e distribuito da Glasstone Records.

