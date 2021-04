Banana bread: il dolce morbido e soffice, perfetto per la prima colazione

Se c’è un momento della giornata a cui non so assolutamente rinunciare, quello è la colazione. Sono molto mattiniera: adoro quel momento di silenzio e quiete appena sveglia, mentre preparo il mio bel tazzone di cappuccino e il cremoso espresso per mio marito. Sono gesti che si ripetono, uguali e tranquilli tutti i giorni, ma fa parte di quella quotidianità che mi fa star bene.

Sin da piccola, a casa dei miei genitori, la giornata iniziava con una bella tavola preparata con 4 tazze, caffettiera, latte caldo e dolcetti per la colazione. Questa bella abitudine oggi la vivo con mio marito, che di suo saltava la colazione. Anche quando lavoravo in pasticceria e la sveglia suonava prestissimo, non saltavo mai il mio rituale. L’unico problema è che non amo mangiare sempre le stesse cose. Ahimè mi piace variare: dai biscotti alle ciambelle, passando per il pane con la confettura: insomma di tutto e di più. Stamattina, ancora nel letto ho pensato “Oggi colazione super! C’è il banana bread!“… ed ecco che sono corsa in cucina.

Adoro questo dolce, delizioso per la colazione. Ha una consistenza umida e soffice: arricchito con la frutta secca e il cioccolato è davvero una bella carica per iniziare la giornata. Questo dolce si fa rigorosamente con le banane molto mature, con qualche macchia nera per intenderci, che dona una morbidezza assoluta. Il banana bread con frutta secca e cioccolato è una variante golosa, data dalla presenza di noci croccanti, mandorle e gocce di cioccolato. Questi ingredienti arricchiscono ulteriormente questo dolce dal sapore e profumo molto intenso, dalla tipica forma di un plumcake.

Segui la ricetta con tutti i consigli passo passo e otterrai un banana bread super goloso.

Ingredienti:



– 250 g farina di tipo 1 (o la farina 00)

– 130 g di zucchero integrale di canna (o zucchero semolato)

– un pizzico di sale

– un cucchiaino di bicarbonato

– mezza bustina di lievito per dolci

– 30 g di noci a pezzi

– 30 g di mandorle a pezzi

– 70 g di gocce di cioccolato fondente

– 3 banane molto mature + 1 banana per decorare

– mezzo cucchiaino di cannella

– 2 uova

– 100 g di yogurt greco o bianco

– 30 g di bevanda vegetale di avena o di latte

– 90 g di burro fuso

Imposta il forno a 190° C, statico.

Inizia preparando il tuo stampo da plumcake, della dimensione di circa 26×12 cm. Imburra tutti i lati dello stampo e rivesti con la carta forno, infine cospargi con un po’ di farina.

Puoi rivestire lo stampo mettendo una lunga striscia di carta forno, lungo la larghezza facendo uscire qualche cm, così da facilitarti il trasferimento una volta cotto, come puoi vedere in foto.







In una ciotola, con una forchetta schiaccia a purea le tre banane mature, poi unisci le uova, lo yogurt e il burro fuso, raffreddato. Mescola con una frusta a mano per amalgare gli ingredienti tra loro e aggiungi la bevanda vegetale o il latte se preferisci.

In un’altra ciotola miscela gli ingredienti secchi: la farina, lo zucchero, il lievito, il sale, il bicarbonato e la cannella. Setaccia gli ingredienti secchi su quelli umidi e mescola con una spatola giusto il tempo di miscelare gli ingredienti. L’impasto sarà grumoso e denso. Per ultimi unisci le noci, le mandorle a pezzetti e le gocce di cioccolato.







Versa il composto nello stampo. Puoi decorare il tuo banana bread con una banana, tagliata in senso longitudinale, e disponila sulla superficie dell’impasto aggiungendo qualche goccia di cioccolato fondente.







Inforna a 190° C per circa 55 min: prima di sfornarlo infila uno stecchino al centro e assicurati che esca ben asciutto.

Fai raffreddare nello stampo per 10 min e poi trasferisci il banana bread su una griglia.