“Agosto a casa”: fuori il nuovo singolo della band La Scelta (videoclip)

Da oggi venerdì 9 luglio è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, “Agosto a casa” (Coffee Records Label / Artist First), il nuovo singolo de La Scelta scritto da Mattia Del Forno, Francesco Caprara, Emiliano Mangia e Marco Pistone.

Immagini di vita di coppia vissuta nelle sue molteplici sfaccettature. Quando l’amore si trasforma diventando complicità̀, questa forza può̀ rasserenare anche le giornate più̀ scure e difficili. “A Roma piove da una settimana, resto con te che sei il mio Agosto a casa” È un brano positivo, solare. Un reggae-pop dal sapore anni 80 che entra in testa sin dal primo ascolto.

L’arte può coesistere con la famiglia? Sì. Se lo si vuole veramente. Questo video è un viaggio a metà fra l’onirico e il reale. Il protagonista (Mattia) affronta in un sogno le proprie preoccupazioni fino a superarle. Lo scenario è un mondo immaginario fatto di surrealismi e personaggi clown, nel quale il protagonista stesso all’inizio si sente estraneo ma successivamente scopre di farne parte integrante. Metafora di una condizione che talvolta ci porta a sorridere mascherando molto spesso un dolore: come se la vita riservasse ad ognuno di noi un copione già scritto ignorando i nostri sentimenti più intimi. Attraverso una ricerca interiore possiamo arrivare ad essere realmente noi stessi, considerando anche la fragilità come una ricchezza. La regia del videoclip del brano è firmata da Marcello Fonte.

Guarda “Agosto a casa” de La Scelta: