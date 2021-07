Will e il travolgente successo del singolo “Estate”

Travolgente il successo virale di “Estate”, brano di Will che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Il brano sfiora i 23 milioni di stream totali su Spotify e il videoclip ufficiale ha superato oltre 8 milioni di click su YouTube.

Will, al secolo William Busetti, è una delle penne più fresche, carismatiche e promettenti del nuovo pop italiano. A soli 21 anni, con la sua partecipazione al talent musicale X Factor, ha conquistato il grande pubblico con il suo straordinario talento. Un ragazzo semplice, influenzato dal british pop dei gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, amore musicale del padre.

Will è da poco tornato con “Bella Uguale” una sorprendente hit prodotta da Mark & Kremont il cui video è disponibile su YouTube

“Bella Uguale” come moltissime mie canzoni nasce da un ricordo – dichiara Will – Ho scritto il testo durante il secondo lockdown quando iniziavo ad avere una voglia incredibile di libertà. Mettendomi a riguardare vecchi video di estati passate, mi tornavano in mente mille emozioni…Spero che “Bella Uguale” possa essere accompagnata da un’estate di leggerezza, e perchè no, che possa essere la colonna sonora di qualche amore nato in spiaggia che, anche se non sarà corrisposto, sarà bello uguale”

Una canzone fresca e piacevole, la nuova hit di Will “Bella Uguale” in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva, invitandoci a ballare e ritrovare quella libertà che oramai ci sembra quasi un’utopia.

Grazie ad un sound ammaliatore e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Bella Uguale” è una contagiosa esplosione di vitalità, un pezzo di grande energia in cui melodie pop s’intrecciano perfettamente a contaminazioni elettroniche, dando vita ad un’atmosfera catchy costantemente in levare destinata ad accendere l’estate 2021.

Guarda “Bella Uguale” di Will: