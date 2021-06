Rosmy, esce il nuovo singolo “Giromondo” feat Saturnino e Maurizio Solieri

Da venerdì 4 giugno sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Giromondo”, il nuovissimo brano di Rosmy feat Saturnino & Maurizio Solieri.

Rosmy è una delle più interessanti cantautrici del panorama musicale italiano e contemporaneo. Con “Giromondo” ci invita a guardare il mondo da un’altra prospettiva. “È una bellezza la Diversità” che ci rende unici e preziosi.

“Giromondo – dichiara Rosmy – è un pezzo di grande impatto, un brano in chiave elettrorock che rievoca una delle più popolari filastrocche per sottolineare che è tempo di non omologarsi ma fondersi e contaminarsi. È tempo di difendere e promuovere le nostre diversità in tutte le espressioni così da costruire una società più inclusiva e proattiva”

“Giromondo“ vanta la straordinaria partecipazione di due colossi della musica italiana come Saturnino e Maurizio Solieri che hanno dato quel tocco particolare al brano, esaltando al contempo l’importanza della musica e del mondo “live” .

Una melodia elettrizzante scandita dal suono rock di un basso e di una chitarra magistralmente suonati dai maestri Saturnino e Solieri si unisce perfettamente allo spirito ribelle di Rosmy che con la sua voce inconfondibile ed intensa è in grado di toccare le corde più profonde dell’anima. La canzone è un’esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop, elettroniche e rock s’intrecciano in un tutt’uno davvero sorprendente.

Il brano, che arriva in seguito al successo di “Controregola”, è già disponibile in presave al seguente link https://rosmy.lnk.to/Giromondo_Pre ed è scritto dalla stessa Rosmy.