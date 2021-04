RaiPlay, dal 23 aprile “I 4 elementi”: un viaggio attraverso acqua, terra, aria e fuoco

Da venerdì 23 aprile su RaiPlay sarà disponibile “I 4 elementi“, un viaggio straordinario attraverso i quattro elementi naturali, fondamentali alla creazione del microcosmo umano e dell’universo. Elementi considerati fin dall’antichità le materie primordiali che permettono di vivere in sintonia con la natura e portare equilibrio alla nostra esistenza.

Si parte dall’acqua, la sostanza multiforme da cui si origina la vita, per arrivare alla terra, la parte solida, rocciosa e minerale del nostro pianeta, fino all’aria che respiriamo e all’atmosfera. E infine il fuoco, il fenomeno più vitale e potenzialmente più distruttivo, decisivo nell’evoluzione di tutte le civiltà umane. Analizzando lo stato di salute dei 4 elementi possiamo infatti interpretare i segnali che la natura ci manda ogni giorno, in modo da riuscire a mettere in atto comportamenti virtuosi ed evitare di provocare danni irreparabili all’ambiente.

Per ognuno dei 4 elementi saranno disponibili 24 contenuti (25 per il tema “terra”) prettamente a carattere scientifico e divulgativo, tra i quali “Geo”, “Kilimangiaro”, “Sapiens – Un solo pianeta”, “Ulisse” o “Superquark”.