Rai4: il 14 giugno serata horror con “La maschera di cera”, “Eli Roth’s History of Horror” e “Shin Godzilla”

Prosegue l’appuntamento settimanale di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con le inquietanti atmosfere del cinema thriller/horror: lunedì 14 giugno triplo appuntamento.

Si inizierà alle 21.20 con un cult del cinema horror contemporaneo, “La maschera di cera” di Jaume Collet-Serra. Sceneggiato dagli autori della saga “The Conjuring” Chad e Carey Hayes, “La maschera di cera” aggiorna il concept ideato nel 1933 nel classico di Michael Curtiz e reso famoso nel capolavoro con Vincent Price del 1953 portando le inquietanti figure di cera in un contesto moderno. Un gruppo di amici diretti a una partita di football ha un guasto all’automobile ed è costretto a chiedere soccorso a Bo, un gentile abitante del posto che ha un carro attrezzi e vive in un ex Museo delle Cere. I ragazzi trovano ospitalità nel fatiscente edificio, ma quando i suoi amici cominciano scomparire misteriosamente, la giovane Carly capisce che in quel luogo si cela qualcosa di strano ed estremamente pericoloso. Interpretato dalla star di 24 Elisha Cuthbert e dal protagonista di “Supernatural” Jared Padalecki, “La maschera di cera” ha collezionato ben quattro vittorie ai Teen Choice Award del 2005.

A seguire, Rai4 trasmetterà in prima visione assoluta la seconda stagione di “Eli Roth’s History of Horror”, docu-serie che approfondisce alcuni dei più fiorenti filoni del cinema horror moderno analizzati dai protagonisti e dagli esperti. A fare da host c’è ancora una volta il regista Eli Roth che nel nuovo episodio di questa settimana prende in esame il cinema dei mostri, raccontando l’evoluzione di questo magnifico genere attraverso le creature e gli effetti speciali. Tra gli ospiti della puntata il regista Joe Dante, che ha omaggiato il ‘monster movie’ con Matinee, e l’attore Jack Black che era tra i protagonisti di “King Kong” di Peter Jackson.

L’episodio sarà seguito da “Shin Godzilla”, il reboot nipponico della saga dedicata al lucertolone radioattivo più famoso del mondo diretto dai registi di “Evangelion” e “L’attacco dei giganti” Hideaki Anno e Shinji Higuchi.