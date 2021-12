Rai1, Beppe Convertini e Anna Falchi insieme per Telethon

In questo periodo sta continuando a raccogliere grandi consensi grazie agli altissimi ascolti di “Linea verde” ed “Evoluzione terra” che vanno in onda ogni domenica mattina su Rai1.

Sempre sulla rete ammiraglia della TV di Stato, dopo le felicissime esperienze condivise alla guida dei programmi “C’è tempo per…” e “UnoWeekend”, oggi, sabato 18 dicembre, Beppe Convertini condividerà nuovamente il palco con la sua amica e collega Anna Falchi, attualmente nel cast del programma di Rai2 “I fatti vostri”.

Beppe e Anna, a partire dalle 14 su Rai1, per più di due ore terranno compagnia ai telespettatori nell’ambito della maratona benefica di Telethon. Per l’occasione, raccoglieranno felici testimonianze sui miglioramenti della ricerca scientifica, sostenuta dalla raccolta fondi televisiva più longeva del piccolo schermo, ma presenteranno anche momenti di intrattenimento con beniamini del pubblico come Paolo Belli e la sua band, Francesca Alotta, Marco Ferradini, Arianna Ciampoli e tanti altri.