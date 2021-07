“La raccolta differenziata”: il brano e il nuovo videoclip di Lorenzo Baglioni

“La raccolta differenziata” è la canzone ed il nuovo videoclip dell’artista toscano Lorenzo Baglioni, realizzato insieme ad Alia Servizi Ambientali, il gestore del ciclo integrato dei rifiuti in 58 comuni della Toscana centrale impegnato nel riscrivere i progetti educational utilizzando linguaggi diversi, espressioni artistiche varie (dalla fotografica, alla musica, all’arte) al fine di raggiungere un pubblico giovane ed oggi sempre più attento alle tematiche ambientali. Il nuovo videoclip vuole, infatti, sottolineare con un testo ironico ed accattivante l’importanza delle tematiche ambientali, promuovendo una raccolta differenziata di qualità.

L’impegno quotidiano di tutti è il primo passo per sostenere l’economia circolare; il trentacinquenne artista toscano – con oltre 80 milioni di views sui social e noto al grande pubblico come inviato a “Quelli che il calcio” e per la sua partecipazione a Sanremo 2017 con il brano “Il Congiuntivo”, da sempre molto sensibile a queste tematiche che lo hanno visto protagonista allo storico programma Tutti a Scuola (RAI UNO) alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre che impegnato con Mario Tozzi in azioni teatrali ed editoriali sulle tematiche ambientali, “CLIMA – Non c’è più tempo”, e con AsVis sui goals dell’Agenda 2030 – lo evidenzia con la leggerezza ed ironia che lo contraddistingue e presente anche in questo progetto, che utilizza un linguaggio diverso e inusuale per far presa sui ragazzi (e non solo) attraverso la diffusione sulle varie piattaforme social.

Il Ministero della Transizione Ecologica, attraverso l’uso di strumenti che valorizzano sempre di più i percorsi della “risorsa rifiuti”, condivide l’utilizzo di nuovi linguaggi artistici, musicali, espressivi, che stimolino l’attenzione e la sensibilizzazione verso quelle semplici ma importanti azioni che, ognuno di noi, ogni giorno, può fare per garantire nuovi percorsi sostenibili a materiali preziosi che – selezionati, trattati, preparati – possono essere re-immessi nel sistema manifatturiero e produttivo, con grande risparmio di materie prime.

Guarda “La raccolta differenziata” di Lorenzo Baglioni: