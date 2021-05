“Il racconto di un sogno. Ritorno a Twin Peaks”: il nuovo libro di Ilaria Mainardi

“Twin Peaks” è indiscutibilmente una delle serie TV più interessanti e influenti di tutti i tempi. A fornirci altri spunti di riflessione sul ‘cult’ di David Lynch, ci pensa il nuovo libro di Ilaria Mainardi “Il racconto di un sogno. Ritorno a Twin Peaks” (Les Flâneurs Edizioni).

“Il racconto di un sogno. Ritorno a Twin Peaks” di Ilaria Mainardi si focalizza sul terzo atto del capolavoro seriale di David Lynch. Come afferma il critico cinematografico Luca Pacilio nella prefazione: «Mainardi, tra le nebbie di Twin Peaks, prova a indovinarne i contorni – confrontando pareri, equiparando testi – e, fidandosi del suo intuito e della conoscenza della geografia lynchiana, ne dipinge un ritratto sorprendente.»

Is it the future or is it the past? Con David Lynch non ne siamo mai certi: i bordi si sfumano, le maglie si allargano, lo spaziotempo e ogni sua logica esplodono in un Big Bang di intuizioni e suggestioni. Raccontare tale caos primigenio come se fosse un sogno è l’obiettivo di questa disamina del terzo capitolo dell’iconico “Twin Peaks“, una lettura metaforica che ne esplora il simbolismo con l’ausilio della critica cinematografica e della filosofia, della religione e della psicologia. Provando a fare ordine, a comprenderlo quanto più possibile senza annullarne del tutto il mistero. Perché forse è proprio lì, nella sua perturbante indeterminatezza, che si annida il fascino visionario del regista di Missoula.