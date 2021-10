Il futuro che ci aspetta: forum a Stresa

Si è appena concluso a Stresa il forum annuale della Fondazione Iniziativa Europa presieduta dall’ex Vicepresidente del Csm Michele Vietti. L’evento dal titolo emblematico “E quindi uscimmo a riveder le stelle – Il futuro che ci aspetta” si è svolto il 15 e 16 ottobre a Stresa al Regina Palace Hotel, orchestrato magistralmente dall’Avvocatessa Gippy Rubinetti, Vicepresidente della Fondazione e sapiente curatrice di ogni aspetto della due giorni intensa e ricca di presenze di primo piano del mondo della politica, delle Istituzioni, dell’imprenditoria e del giornalismo.

Avv. Gippy Rubinetti, Vicepresidente della

Fondazione Iniziativa Europa

In un clima di fiducia e di ottimismo, il dibattito ha affrontato i temi della ripresa economica, del Recovery Fund, della ricostruzione post pandemia. Si è parlato anche di politica internazionale, con illustri ospiti del calibro dell’Ambasciatore d’Italia in Cina, a partire dalla crisi innescata dal ritiro delle truppe USA dall’Afghanistan che pone una serie di interrogativi sul ruolo dell’Occidente, e in particolare dell`Europa, nel mutato scenario geopolitico.

Sono intervenuti Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte; Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato alla programmazione e al coordinamento economico; Emanuele Fiano dell’Ufficio di Presidenza Deputati PD; Pier Ferdinando Casini già Presidente Camera dei Deputati; Anna Maria Bernini, presidente dei Senatori di Forza Italia; Maria Elena Boschi, presidente dei Deputati Italia Viva; Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro dello Sviluppo Economico; Mariastella Gelmini Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Riccardo Molinari Presidente Deputati Lega; Francesco Paolo Sisto, sottosegretario Ministero della Giustizia, Deborah Bergamini Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento e il Procuratore Generale di Milano, Dott.ssa Francesca Nanni.

Un’occasione d’incontro e vivace dialogo socio-politico-culturale che testimonia il riaccendersi dei motori dopo un anno di attesa al livello globale.