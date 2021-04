Enula: “Amici è stato bellissimo, porterò tutto con me”

Enula, la cantate eliminata nel corso della quarta puntata del serale di “Amici” 2021, nella sua prima intervista tv a “Verissimo“, in onda domani sabato 17 aprile alle ore 17.00 su Canale 5, racconterà le emozioni di questo momento.

“Il ritorno alla realtà è stato impegnativo, adesso sto ritrovando l’equilibrio” ha dichiarato Enula, aggiungendo: “Sarò eternamente grata per questa esperienza. È stato bellissimo, porterò tutto con me”.

Dopo aver ricevuto il verdetto dell’eliminazione dalla scuola, Enula ha reagito confessando le sue paure per il futuro: “Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato – e aggiunge – mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile”.

In questo percorso fondamentale è stata anche la figura della madre: “Lei è fiera di me, vedere la propria figlia che realizza il proprio sogno è una cosa inimmaginabile. Mi è mancata moltissimo”.

Oltre al canto, Enula possiede la passione per l’arte in generale, infatti, durante le sue esibizioni ama mostrarsi con il corpo dipinto: “I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa”.