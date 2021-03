‘Game of games’, Ellen DeGeneres fa il tifo per Simona Ventura e le dedica un post su Instagram

La signora della televisione, Simona Ventura, sta per tornare. Saltata l’attesissima partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, dove avrebbe dovuto condurre la finale con Amadeus e Fiorello, questa sera Super Simo tornerà su Rai2 alla guida di un nuovissimo programma: “Game of games – Gioco loco”.

Dopo il successo negli Stati Uniti, infatti, stasera sbarca nel Bel Paese questo format innovativo con prove spettacolari, in una cornice di musiche e atmosfere anni ’90, in cui concorrenti vip aiutano persone comuni a vincere il montepremi in palio.

Per la prima volta in assoluto, una delle star più amate a livello mondiale Ellen DeGeneres, conduttrice della versione americana del format, ha voluto dedicare un post alla nostra Simona Ventura attraverso il suo profilo su Instagram, che vanta più di 96milioni di follower per darle l’in bocca al lupo per stasera.

Un gesto che ha lasciato tutti senza parola e che rappresenta, coi fatti, quanto sia stimata e amata Simona Ventura ben oltre i confini nazionali.

Guarda il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ellen DeGeneres (@theellenshow)