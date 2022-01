“Top – Tutto Quanto fa Tendenza”, Elisa Scheffler inviata del rotocalco di moda e costume di Rai1

Ottimo riscontro per “Top – Tutto Quanto fa Tendenza“, il magazine dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenza del Made in Italy in onda su Rai1, il sabato in seconda serata. Tante le novità di questa edizione, Elisa Scheffler, showgirl e giornalista, entrata in qualità di inviata sul campo nel cast.

Icona social da migliaia di estimatori, ogni settimana Elisa – con una verve inusuale tra le giovani conduttrici della sua generazione – ci porta alla scoperta della bellezza italiana, promuovendo il suo territorio. Lo fa da Milano (Capitale italiana della Moda sempre al passo con i tempi), in uno dei programmi più trendy e di successo della rete ammiraglia Rai. Elisa si diverte a far vivere al pubblico le sue esperienze in giro per la città meneghina: dalla mostra d’arte allo sport del momento, dai grandi eventi della moda alle tendenze dell’abbigliamento, passando per gli accessori più cool e l’artigianato più esclusivo… e non solo.

Elisa Scheffler, forte anche di un passato da modella e del successo come giudice musicale nelle ultime tre edizioni di “All Together Now” su Canale 5 in prima serata, arricchisce senz’altro un programma già ben oliato della televisione pubblica, dedicato allo stile e al Made in Italy. In tv, è stata anche per diverso tempo il volto di Milan Channel, oltre che per due anni al fianco di Antonio Albanese a “Che tempo che fa” come soubrette, e presenza fissa di molti altri programmi televisivi su varie reti nazionali, sia come showgirl che ospite.

La tua carriera in questi anni è molto cambiata. Quanto conta la gavetta, per un settore in cui oggi si premia prima la fama e poi il talento?

Sì, è cambiata, nel senso che si è evoluta. Ho cercato di fare una crescita nel mio percorso per migliorarmi e guardare al futuro. La gavetta è importante, anche se è vero che oggi si premia spesso più la fama che il talento. Diciamo che personalmente preferisco avere dei contenuti, piuttosto che improvvisarmi. Forse sono all’antica, ma nel lungo termine credo che questo tipo di scelta ed esperienza possa premiare, altrimenti il rischio è di essere una meteora.

In questo programma si parla di tendenze, quali sono per te quelle moderne?

Oggi è trendy l’arredamento green (soffitti floreali, scale giardino, ecc.), il benessere psicofisico, il colore Very Pery (il nuovo colore viola 2022 di Pantone), una moda fatta di capi più comodi e colorati da abbinare alle intramontabili sneaker bianche, lo sport del padel che sta letteralmente spopolando), tutte le esperienze digital… e molto altro. Io seguo quello che mi piace, a volte prendendo spunto da ciò che è trendy ma non sono addicted. Amo la tinta unita e le nuance classiche ed evergreen come il bianco ed il nero.