Dopo aver conquistato il cuore di tutta l’Europa con la hit “Numb“, il cantante olandese-israeliano Dotan oggi, venerdì 16 aprile, ha pubblicato il suo nuovo brano “Mercy“.

Cantante, polistrumentista e produttore musicale, anche in questo nuovo brano Dotan, come un dottore dei sentimenti, cura l’ascoltatore offrendo la medicina delle proprie esperienze. Così dopo i brani “Numb“, “No words” e “There Will Be A Way“, l’artista – che ha partecipato anche all’ultimo “Concerto di Natale” in onda la sera della Vigilia su Canale 5 – ha regalato al suo pubblico questo nuovo singolo: “È una canzone sulla rottura dei legami con il passato, sapendo che non c’è possibilità di ritorno. Le persone possono perdonarti solo se ti perdoni veramente e accetti pienamente te stesso. Sì, un pensiero profondo, ma quanto abilmente intrecciato in una melodia commerciale“.

Dotan è famoso nei Paesi Bassi dove ha collezionato dischi di platino e primi posti in classifica: Miglior Artista & Songwriter dell’anno, Miglior Artista Maschile per 3 anni consecutivi; disco di platino e tra i 10 Migliori Album di sempre col suo disco di debutto, 4 singoli e 10 dischi d’oro con oltre 100 milioni di streaming globali. Presente nelle classifiche EarOne Airplay Radio e Shazam Top 100 per un anno intero, è ad oggi uno dei 5 artisti indipendenti più trasmessi dalle radio e dalle TV italiane. La sua ultima hit, “There Will Be A Way” è ancora presente nella Top 25 EarOne Airplay Radio e tra le 15 canzoni più Shazammate in Italia a 3 mesi dal lancio.

