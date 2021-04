Cheesecake al cioccolato senza cottura: semplice da preparare, buona da mangiare!

Con questo dolce mi proietto, almeno con la fantasia, nella stagione estiva. La primavera stenta ancora ad arrivare ma le lunghe giornate fanno venir voglia di pranzi all’aria aperta e di dolci veloci da preparare, possibilmente senza accendere il forno. Una ricetta ottima anche per riciclare quelle uova di Pasqua che da giorni riempiono le nostre dispense.

Questa è la migliore cheesecake fredda, senza cottura, che ho fatto finora e non potevo non condividerla con voi! Una morbida crema al cioccolato fondente su un croccante base di biscotti, è un dolce perfetto per i più golosi. Senza uova e senza cottura, è un dolce semplice da preparare: io solitamente lo preparo la sera per gustarlo il giorno dopo, accompagnato con della panna montata e frutti rossi che ben si sposano con il gusto deciso del cioccolato fondente.

Nella crema, il mascarpone, il formaggio spalmabile e la panna creano una crema vellutata così golosa che ti fa venir voglia di affondare il cucchiaino più volte. Insomma, controllate in frigo se avete tutti gli ingredienti e mettetevi all’opera: non potete non farla!

Ingredienti

Per la base di biscotti:

– 150g biscotti secchi

– 50g di burro

– un cucchiaio di crema alla nocciola

Trita finemente in un mixer i biscotti e versali in una ciotola. Aggiungi il burro precedentemente sciolto e amalgama bene, unendo anche la crema alla nocciola. Versa il composto in uno stampo a cerniera da 20/22 cm di diametro, dopo aver rivestito la base con della carta forno. Livella per bene con un dorso di un cucchiaio. Trasferisci la teglia in frigorifero e procedi con la preparazione della crema.









Per la crema:

– 250g di cioccolato fondente

– 250 g di mascarpone

– 250g di formaggio spalmabile

– 250 g di panna fresca

– 80g di zucchero a velo

– un cucchiaino di estratto di vaniglia

– 50 ml di latte

– 10 g di colla di pesce









A bagnomaria, fondi il cioccolato fondente mentre, nel frattempo, riempi una ciotolina con un po’ di acqua fredda e metti i fogli di colla di pesce, tagliati a pezzetti, in ammollo per circa 10 minuti.

In una ciotola, mescola con una frusta a mano il mascarpone, il formaggio, lo zucchero a velo e la vaniglia. Strizza bene i fogli di gelatina, ormai ammollati, e mettili in un pentolino con il latte: mescola e verifica che la gelatina si sia ben sciolta.









Aggiungi il cioccolato fondente fuso, ormai intiepidito, nella ciotola dove hai amalgamato i formaggi e mescola con una spatola. Unisci anche il latte con la gelatina sciolta e miscela il tutto. Monta la panna e aggiungila delicatamente alla crema.

Riprendi la teglia che hai messo in frigo e versa la crema sulla base di biscotti. Livella la superficie, rimetti la cheesecake nel frigo per minimo 5 ore.

Per decorare:



– 100ml di panna fresca montata

– fragole e frutti rossi

– codette di cioccolato

Sforma la cheesecake al cioccolato, disponila su un piatto da portata e decorala, se vuoi, con circa 100 ml di panna montata, frutti rossi e codette di cioccolato.

Consigli:

– Puoi sostituire il cioccolato fondente con il cioccolato al latte, omettendo però lo zucchero a velo nella preparazione della crema.

– Puoi preparare la tua cheesecake la sera e farla rassodare in frigo tutta la notte.