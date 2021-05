Rai3, ‘Che Tempo Che Fa’: ospiti e anticipazioni di domenica 2 maggio

Domenica 2 maggio su Rai3 nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa‘ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao. In esclusiva tv, Andriy Shevchenko, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, Pallone d’Oro nel 2004, vincitore con la maglia numero 7 del Milan di una Champions League, uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana. Allenatore della Nazionale ucraina dal 2016, Shevchenko è ospite di Fabio Fazio in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Forza gentile – La mia vita, il mio calcio” scritta con Alessandro Alciato. I genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi con l’avvocata Alessandra Ballerini. E ancora: Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore olandese Benjamìn Labatut, nelle librerie con il suo ultimo libro “Quando abbiamo smesso di capire il mondo”.

A chiudere la serata, ‘Che Tempo Che Fa – Il tavolo’ con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti: la più grande ginnasta italiana di tutti i tempi, Vanessa Ferrari, fresca di Bronzo per il corpo libero agli Europei individuali di Basilea; il comico Lillo; Luca Barbarossa, nelle librerie con la sua autobiografia “Non perderti niente”, uscita in occasione del suo 60° compleanno; Andrea Perroni; Orietta Berti.