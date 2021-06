Emma: è online il video di “Che sogno incredibile” insieme a Loredana Bertè

È online il video di “Che sogno incredibile”, il nuovo singolo di Emma insieme a Loredana Bertè.

“Che sogno incredibile” è una canzone reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè in un brano inedito. Dal video del brano, girato dai bendo, emerge ancora più forte il legame tra le due artiste, la loro amicizia, unicità e la grande potenza espressiva.

“Che sogno incredibile”, scritto da Davide Petrella e Michele Canova Iorfida, è prodotto da ZEF e anticipa “Best of ME” (etichetta Polydor/Universal Music), disco in uscita il 25 giugno contenente 21 canzoni tra le più significative ed importanti del repertorio di Emma, riarrangiate e presentate in una veste inedita (i brani sono stati prodotti da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini).

La tracklist di “Best of ME”

“Che Sogno Incredibile” (con Loredana Bertè)

“Meravigliosa”

“Con le nuvole”

“Calore”

“Sarò libera”

“Non è l’inferno”

“Dimentico tutto”

“Resta ancora un po’”

“L’amore non mi basta”

“Cercavo amore”

“Trattengo il fiato”

“In ogni angolo di me”

“La mia città”

“Amami”

“Occhi profondi”

“Mi parli piano”

“Pezzo di cuore” (con Alessandra Amoroso)

“Fortuna”

“Stupida allegria”

“Latina”

“Luci blu”.

Ascolta “Che sogno incredibile”: