Andrea Zelletta torna in classifica con la sua hit “Lovin’ at the speed of Light”

Andrea Zelletta, dopo la trionfale esperienza all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, torna in classifica con una sua hit “Lovin’ at the speed of Light”.

È un nuovo singolo che il giovane ha realizzato con la cantante Shady Cherkaoui, lead singer della band Shanguy ed ex allieva del talent “Amici”.

Il brano, dalle forti sonorità dance anni ‘80-‘90, è un inno all’amore spensierato, l’amore adolescenziale che travolge l’ascoltatore rievocando immagini e ricordi. Un tema catchy, su un ritmo incalzante. Il tutto è accompagnato da una timbrica ammaliante.

Andrea Zelletta non ha sicuramente bisogno di presentazioni: il modello, che ha lavorato per brand internazionali, come Guess e Replay in, e sfilato sulle passerelle di tantissimi noti stilisti, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, John Richmond e Dirk Bikkembergs in testa, ha cominciato a farsi notare dalla grande platea tv nel dating show “Uomini e Donne” di Maria De Filippi dove ha incontrato la sua attuale compagna, Natalia Paragoni. E più di recente, grazie alla sua personalità, e sotto suggerimento del suo agente Alex Pacifico, sul piccolo schermo si è avventurato appassionando milioni di telespettatori nell’ultima edizione del “GfVip” dove ha riscosso un enorme successo.

Tuttavia Zelletta, dopo anni di riflettori, si è da tempo cimentato in una delle sue passioni: la musica. Ha già realizzato diverse produzioni (come “We Can Be Anything” e “Lovin’ at the Speed of Light”) e suonato nelle consolle dei più frequentati locali della penisola e anche all’estero. Con “Lovin’ at the speed of Light” si prepara a rendere più allegra e ritmata la colonna sonora della stagione estiva 2021.

Ascolta “Lovin’ at the speed of Light” di Andrea Zelletta: