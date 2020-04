CANZONE PER UN AMICO: fuori oggi il nuovo brano di Venerus

Attraverso una lettera indirizzata ai fan più appassionati, Venerus ha annunciato la pubblicazione di CANZONE PER UN AMICO, brano disponibile da oggi, giovedì 23 aprile.

Il singolo è “una canzone figlia dei tempi misteriosi che stiamo vivendo”, una lettera che Venerus dedica a un amico speciale ma che poi, non appena tradotta in musica, finisce per rivolgersi a tutti, a chiunque cerchi sostegno in questo momento difficile.

“Pensieri che masticavo in testa da molto tempo, e che non avevo ancora trovato il modo di mettere in gabbia. Non avevo ancora trovato la gabbia giusta che potesse ospitarli – racconta Venerus – Questa canzone è un invito, una dedica, un pensiero a un mio amico a cui sono legato da molto tempo. Sto sviluppando nel tempo un desiderio di fare musica che possa fare bene a me e a chi la ascolta, vorrei tornare a parlare di amicizia con semplicità, per quanto il tema oggi possa sembrare obsoleto.

La musica è dolce e nostalgica e rispecchia molto i miei ascolti di questo periodo. Ho pensato che dovesse uscire più prossimamente possibile rispetto alla sua scrittura perché è una canzone figlia dei tempi misteriosi che stiamo vivendo.”

Ascolta CANZONE PER UN AMICO di Venerus:

