Breve visita nella “città eterna” per Sarah Ferguson, duchessa di York. Gli spostamenti e gli incontri di “Fergie” non sono noti: di certo è che nelle scorse ore l’ex moglie di Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta II, ha fatto un incontro speciale. Sarah Ferguson, infatti, ha incontrato il guru di Tisanoreica Gianluca Mech, imprenditore e volto televisivo molto amato, protagonista su Rete4 con “Ricette all’italiana” e su La7 con “L’ingrediente perfetto”.

Un sodalizio felice quello tra Ferguson e Mech entrambi in prima linea nella battaglia contro l’obesità e promotori di iniziative e campagne volte ad affermare il diritto alla salute e l’importanza di un’alimentazione equilibrata. Ma non solo. La stessa duchessa è apparsa in grande forma: negli scorsi mesi, infatti, in occasione del suo sessantesimo compleanno, ha seguito un programma nutrizionale studiato apposta per lei da Gianluca Mech, sfoggiando una silhouette invidiabile anche al matrimonio di sua figlia Beatrice.

“Conosco Sarah da tanto tempo e quello che più mi colpisce di lei è la sua straordinaria umanità: sono numerose, infatti, le iniziative solidali che s’impegna a portare a termine” ha commentato Mech, aggiungendo: “Durante il nostro incontro sì è mostrata particolarmente interessata alle ricerche e agli studi scientifici realizzati in collaborazione con l’Università di Padova che sono alla base della linea dei miei prodotti Tisanoreica”.

I due hanno nuovi progetti? Cosa bolle in pentola?