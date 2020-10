Festa del Cinema di Roma: tutti gli eventi di Roma Lazio Film Commission alla XV edizione

Roma Lazio Film Commission partecipa alla XV edizione della Festa del Cinema di Roma nell’ambito dello Spazio Regione Lazio all’AuditoriumArte Parco della Musica, con le masterclass di “CineCampus” e “CineCampus Atelier”, iniziative dedicate alla formazione nell’audiovisivo e con la presentazione di iniziative in collaborazione con le associazioni e gli operatori del settore.

L’edizione 2020 di CineCampus vedrà ospiti per le masterclass, moderate da Steve della Casa, Claudio Noce, Alessandro Rossellini, Renzo Rossellini, Alessandro Gassmann e Verdiana Bixio.

Gli incontri sono rivolti a studenti, appassionati e giovani professionisti del settore cinematografico, audiovisivo e new media. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di maestri della regia e talenti della recitazione come Marco Bellocchio, Paul Haggis, Pavel Lungin, Goran Paskaljevic, Paolo Genovese, Valeria Golino, Susanna Nicchiarelli, Giuliano Montaldo, Paolo Virzì, Edgar Reitz, e tanti altri.

CineCampus Atelier 2020, negli incontri moderati da Mario Tani, avrà come protagonisti delle Masterclass per la direzione della fotografia Daniele Ciprì, per la direzione del doppiaggio Marco Guadagno, oltre a Ferdinando Cocco per il ruolo di organizzatore generale, Giogiò Franchini per la direzione della fotografia e Stefano Belli direttore di Tutto Digitale.

CineCampus Atelier – Professioni Cinematografiche dedica incontri formativi alle tecniche di ripresa, suono, ripresa con droni, effetti speciali, etc. È organizzata in collaborazione con MAC Film e TUTTO DIGITALE. Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di Benni Atria, Lele Marchitelli, Daniele Nannuzzi e di tanti altri talenti.

Per lo sviluppo innovativo e la crescita del rapporto tra cinema e letteratura, organizzato da Roma Lazio Film Commission con Fondazione Bellonci Premio Strega si terrà l’incontro “L’immagine stregata – Schermi e storie” con Edoardo Albinati (scrittore), Roberto Sessa (produttore), Stefano Petrocchi (Dir. Premio Strega – – Fondazione Bellonci), moderato da Giorgio Nisini (22 ottobre, ore 17)

Nello spazio di Regione Lazio, Roma Lazio Filmcommission coordina le seguenti presentazioni:

Giovedì 15 ottobre dalle 15.00 alle 16:00

Presentazione del Festival “Uno sguardo raro” dedicato a opere audiovisive con tema “malattie rare”, che quest’anno si arricchisce di un laboratorio di sceneggiatura. Intervengono Claudia Crisafio, Serena Bartezzati, Massimiliano Franciosa e Claudio Gorini

Giovedì 15 ottobre dalle 17:00 alle 18:00

Presentazione Cinecittà Luce del DVD “Nel nome di Antea” regia di Massimo Martella

Venerdì 16 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

Presentazione “La Pellicola d’Oro Il cinema e il Covid-19“. Intervengono Enzo De Camillis, Corrado Trionfera, Claudio Zampetti e Ciro Scognamiglio.

Lunedì 19 ottobre dalle 16:30 alle 17:30

Presentazione “CNA Cinema e Audiovisivo: una filiera completa e integrata” con Adeci e Ueci. Intervengono Gianluca Curti, Stefano Di Niola, Vincenzo Mosca e Manuele Ilari. Modera Mario Perchiazzi.

Martedì 20 ottobre dalle 15:00 alle 16:00

Presentazione XVIII ed. “Roma Videoclip“. Intervengono Francesca Piggianelli e Sebastiano Somma.

Martedì 20 ottobre dalle 17:00 alle 18:00

CNA Cinema e Audiovisivo Rainbow e Vigamus presentano il progetto “CINE Gaming“.

Mercoledì 21 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

Presentazione dell’Avviso Lazio Cinema International. Interviene il dott. Arturo Ricci.

Martedì 21 ottobre dalle 15:30 alle 16:00

Presentazione calendario beneficenza Linfoamici. Intervengono Flora Canto, Tosca D’Aquino e Anna Milici. Modera Alessandra de Tommasi.

Giovedì 22 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

Presentazione “Premio Claudio Nobis”. Per il miglior soggetto. Riservato alle scuole di cinema. Lancio seconda edizione

Giovedì 22 ottobre dalle 12:30 alle 13:30

Presentazione II edizione del “Digital Media Fest“, prima rassegna italiana ufficiale interamente dedicata ai prodotti audiovisivi webnativi. Intervengono Janet De Nardis e Cristina Priarone Dir. Roma Lazio Film Commission.

Giovedì 22 ottobre dalle 17:00 alle 18:00

Immagine stregata – Schermi e storie. Fondazione Bellonci Premio Strega, intervengono: Edoardo Albinati (scrittore), Roberto Sessa (produttore) e Stefano Petrocchi (Dir. Premio Strega – Fondazione Bellonci). Modera Giorgio Nisini

Venerdì 23 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

Presentazione dell’Avviso Pubblico concorrenziale per la concessione di contributi per la scrittura di opere cinematografiche e audiovisive.

Venerdì 23 ottobre dalle 15:30 alle 16:00

Presentazione Cinecittà Luce del DVD “Generazioni d’amore” regia di Ottavio Rosati

Venerdì 23 ottobre dalle 17:30 alle 19:00

Giornata della Critica sociale “Sorriso diverso Roma 2020”, dibattito e presentazione delle opere in programma alla Festa del Cinema di Roma 2020 che valorizzano temi di integrazione e inclusione sociale con Diego Righini e Paola Tassone

Sabato 24 ottobre dalle 11:00 alle 12:00

Masterclass di Lilia Trapani: “Il percorso del casting“

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Roma Lazio Film Commission per permettere a tutti anche in questa edizione 2020 di continuare a seguire Cinecampus, CineCampus Atelier e tutti gli eventi organizzati quest’anno.