RaiPlay, il 17 novembre torna #PlayMag, il magazine dedicato allo spettacolo

Cinema, fiction, serie tv e tutto ciò che racconta lo spettacolo, vissuto insieme ai suoi protagonisti. Dal 17 novembre su RaiPlay torna l’appuntamento con #PlayMag: nove appuntamenti – disponibili ogni mercoledì – con tanti ospiti e interviste in esclusiva in una nuova location.

Anche questa terza stagione del programma è condotta da Livio Beshir. Di volta in volta, il cuore della puntata sarà il suo ospite in studio.

Ritroveremo anche Nicole Rossi che, all’interno del magazine, avrà uno spazio dedicato alle interviste a personaggi del mondo dello spettacolo ed artisti contemporanei.

Ad animare il magazine ci saranno poi le vox populi, nelle quali viene chiesto alle persone comuni di rispondere a domande curiose e leggere. Presente infine una rubrica chiamata PlayMitici, nella quale Livio Beshir in voice over racconta, su immagini e video, alcuni titoli del catalogo RaiPlay scelti per il pubblico di #PlayMag.

Questa prima puntata dal titolo Avincola, Giulia Penna e “Gli Amigos” vede ospite di Livio Beshir il cantautore Avincola, che presenta in esclusiva per RaiPlay il suo nuovo singolo “Fon” con una performance live unplugged.

L’inviata speciale Nicole Rossi invece incontrerà a Milano Giulia Penna, che racconterà il suo nuovo singolo “Superstiti”.

Andremo poi alla scoperta della mostra “Amazônia”, in esposizione al museo MAXXI di Roma, attraverso le parole del suo autore Sebastião Salgado e di Anne Palopoli curatrice Maxxi, e infine incontreremo i protagonisti della serie “Gli Amigos”, diretta da Paolo Genovese e realizzata in esclusiva per RaiPlay.

Come sempre i contenuti extra del programma conterranno l’intervista integrale agli ospiti di Beshir e altri servizi.