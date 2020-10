‘Punto & Virgola’, il nuovo talk show di Carlo Senes su Canale Dieci

Dopo oltre 20 anni di ‘State Comodi’ una nuova sfida per il camaleontico conduttore Carlo Senes che sarà al timone del nuovo talk show ‘Punto & Virgola’ al via dal 4 novembre su Canale Dieci.

Nel corso delle varie puntate si susseguiranno grandi ospiti della politica, dell’enogastronomia e dello spettacolo che avranno modo di confrontarsi con il ricchissimo cast composto dallo showman Antonio Delle Donne, dal disturbatore della tv Niki Giusino, dal ballerino delle dive Simone Ripa, dall’attore Jano De Gennaro, dallo psicologo Domenico Giuseppe Bozza, dall’opinionista Moira Sorrisi e la responsabile della rubrica bon ton Roselyne Mirialachi. Collaborazioni di prestigio quelle per ‘Punto & Virgola’, come quella con la Face Place Academy di Pablo Gil Cagnè per il trucco degli ospiti e con Roberto Ceccarelli di Dacci 1 Taglio per il parrucco.

Una grande sfida per Carlo Senes, come ha spiegato in conferenza stampa: “Avevo già da tempo voglia di un cambiamento e questo lockdown mi ha permesso di riorganizzarmi tirando le somme. Ha rappresentato per me una sliding door, questo programma rappresenta invece un nuovo inizio. Il punto è la fine di qualcosa, la virgola quello che andremo a costruire nonostante tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni. Tutti potranno partecipare, aspetto le mail di chi vuole venire in trasmissione per interagire con me e la mia squadra di colleghi e amici”. I primi ospiti del programma saranno gli ex sindaci di Roma Gianni Alemanno e Francesco Rutelli, oltre a Maria Monsè.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione e che vedremo come ospiti del salotto di ‘Punto & Virgola’: il produttore Alfonso Stagno, il regista Fabio Schifino, l’attrice Simona Di Gennaro, il maestro della pizza e vincitore de ‘Il Boss delle Pizze’ Marco Quintili, lo scrittore e modello Homar Iafisco, la modella Melody Chigozie. A seguito della presentazione pranzo nella splendida cornice del Lux con a sigillare il tutto la torta del maestro gelataio Gunther Rohregger, già premiato dal Gambero Rosso e protagonista di diversi programmi tv prossimamente anche lui atteso ospite su Canale Dieci.