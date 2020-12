‘Niente di nuovo’: fuori il nuovo singolo di Matteo Celano (videoclip)

In rotazione radiofonica e disponibile sulle maggiori piattaforme streaming ‘Niente di nuovo‘, il nuovo singolo di Matteo Celano. La sua voce irrompe ancora una volta e ancora una volta Matteo Celano, giovane cantautore piemontese, racconta nel suo ultimo brano ‘Niente di nuovo‘ uno spaccato di vita. Non sempre riusciamo a esprimerci come vorremmo e il più delle volte rischiamo di non farci capire: in alcuni casi è una scelta, in altri un limite invalicabile.

‘Niente di nuovo‘ di Matteo Celano segna la svolta artistica del giovane cantautore, che in questo suono ricercato, difficile da imitare per chi non ha una voce come la sua, è pronto per il grande salto. In questa meravigliosa ballata, attraverso una voce inconfondibile, continua il filone iniziato con ‘Anima‘ dove il percorso è pensato per cantare quali sono spesso i problemi che ci attanagliano nel quotidiano: la paura di rimanere soli, il timore di essere incompresi.

Cosa rende caratteristico Matteo Celano oltre al sound è lo stile: fintamente borderline con una classe e una profondità inimitabili. In lui ha creduto subito il suo produttore, Steve Luchi (noto al grande pubblico per aver lavorato con J-Ax, Irene Grandi, Noemi e Annalisa) attraverso la sua etichetta SL Music Production.

Si mormora che Celano sia in procinto di duettare con una delle voci più giovani ma al tempo stesso più gettonate del momento. Top secret sul progetto, ma Sanremo 2021, se non proprio come artista in gara, lo potrebbe vedere coinvolto comunque nel carrozzone festivaliero.

Guarda ‘Niente di nuovo’ di Matteo Celano: