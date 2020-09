La rivincita di Lorella Cuccarini: “La Vita in diretta” con Alberto Matano perde contro Barbara d’Urso

Dove sono finiti tutti quelli che lo scorso anno urlavano al flop quando Barbara d’Urso e il suo rodatissimo “Pomeriggio Cinque” ottenevano ascolti superiori rispetto a “La Vita in diretta“, allora egregiamente condotto da Lorella Cuccarini, affiancata da Alberto Matano, poi ingiustamente promosso a conduttore unico?

L’assenza della più amata dagli italiani, dati alla mano, si sente eccome. Non è un caso se, svanito l’effetto novità, il contenitore di Rai1 continua a perdere ascolti e in tempi record la d’urso sia tornata agli antichi splendori. Ieri, mercoledì 23 settembre, “La Vita in diretta” ha ottenuto nella presentazione il 13.2% di share per poi fermarsi al 13.8% nella puntata vera e propria. Numero ben diversi, quelli collezionati da Barbara d’Urso visto che “Pomeriggio Cinque” nella prima parte ha ottenuto il 14.8%, la seconda il 15.6%. Soltanto “Pomeriggio Social” ha raggranellato il 12.8% di share ma si tratta di un ininfluente segmento di appena 7 minuti che precede “Caduta libera“, che sul pubblico non ha certo l’appeal di “Reazione a catena“.

Una grande soddisfazione per Barbara d’Urso ma soprattutto una vera e propria rivincita per Lorella Cuccarini, a cui ci si augura venga presto offerto un meritato risarcimento.