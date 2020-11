Eagle Pictures: le novità Home Video di dicembre 2020

Natale non è Natale senza un buon film. Nel mese di dicembre Eagle Pictures propone tantissime novità in Home Video, tra capolavori pluripremiati e film campioni d’incassi, passando per un imperdibile documentario dedicato a uno dei grandi autori della musica italiana e un horror tutto da collezionare.

Si comincia il 2 dicembre con “After 2” di Roger Kumble, il secondo capitolo tratto dalla celebre saga best seller di Anna Todd, disponibile in DVD e Blu-ray con card esclusiva da collezione. Vero e proprio cult del genere Young Adult, il primo film sulla tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin è stato un vero successo al botteghino, registrando oltre 6 milioni al box office, e il secondo capitolo della storia conferma il successo del primo. Tratta dai romanzi best seller di Anna Todd, la saga è stata pubblicata in più di 30 paesi e in Italia ha venduto oltre un milione e mezzo di copie. Entrambi i film saranno inoltre disponibili in un imperdibile cofanetto da collezione, edito in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti un gadget esclusivo personalizzato. L’amore passionale, controverso e infinito di Tessa e Hardin arriva così in un unico imperdibile cofanetto che segue le vicende dei due innamorati dal loro incontro al college fino al mondo adulto. La loro storia d’amore li vede allontanarsi e cercarsi in un susseguirsi di alti e bassi in cui i due giovani saranno chiamati a lottare contro un universo avverso, in difesa del loro grande amore.

Il 9 dicembre sarà la volta del docufilm “Paolo Conte, vieni via con me” di Giorgio Verdelli, film evento dedicato a uno dei più grandi autori della musica italiana, con la voce narrante di Luca Zingaretti, edito in formato DVD e Blu-ray. Presentato come evento speciale alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film è diretto da Giorgio Verdelli, tra i maggiori esperti di musica a livello internazionale che nel 2018 si è aggiudicato il Nastro d’Argento con il documentario “Pino Daniele – Il tempo resterà”. Paragonato dal New York Times a Tom Waits e Randy Newman, Paolo Conte è uno dei massimi cantori della provincia del mondo: le sue canzoni visive formano un immaginario atlante dell’anima, del suono e della poesia. Il documentario è un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano. Per questo documentario, Verdelli ha attinto all’immenso patrimonio dell’archivio personale di Conte, unendolo a materiale realizzato ad hoc: interviste, riprese dei tour internazionali e occasioni di una carriera unica. Con una straordinaria carrellata di testimonianze – Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo – il film si inoltra nel labirinto delle canzoni di Conte, anche quelle scritte per gli interpreti più disparati.

Dal 16 dicembre torna in Home Video grazie a Eagle Pictures il film dell’anno “Parasite” di Bong Joon-ho, che sarà disponibile in 4K e anche nell’attesissima edizione in bianco e nero. L’edizione DVD conterrà sia il film a colori sia la versione in bianco e nero sottotitolata mentre il cofanetto Blu-ray 4k avrà all’interno la versione cinematografica in UHD, la versione in bianco e nero in HD e una card da collezione numerata. Palma d’Oro a Cannes 72, Film della critica e record d’incassi, il capolavoro di Bong Joon-ho (“Memorie di un assassino”, “Okja”, “Snowpiercer”) ha vinto ben 4 statuette agli Oscar 2020, tra cui quella per il miglior film e miglior regia. Un’opera magistrale che è al contempo un thriller mozzafiato e un emozionante ritratto di famiglia, ideale per chi vuole farsi sorprendere ma non rinuncia a divertirsi. Al centro della vicenda un nucleo famigliare composto da padre, madre, figlio e figlia, che vivono di espedienti in uno squallido seminterrato. Quando il ragazzo, falsificando diploma e identità, diventa il tutor privato dell’erede di una ricchissima famiglia, i quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi definitivamente. Ma anche una strategia perfetta nasconde conseguenze imprevedibili.

Dal 30 dicembre appuntamento con il brivido grazie all’horror “The Vigil” di Keith Thomas, disponibile in formato DVD e COMBO (contenente il doppio disco DVD+Blu-ray), con all’interno una card da collezione. Un horror avvincente e dalle sottili qualità allucinatorie, con protagonista Dave Davis (The Walking Dead, True Detective, La grande scommessa, Logan – The Wolverine), qui alle prese con una grande performance attoriale. Acclamato dalla critica alla sua prima presentazione al Toronto Film Festival, il film è impreziosito dalle musiche di Michael Yezerski, che lasciano senza fiato e aiutano lo spettatore a calarsi in questa oscura dimensione parallela.

Quando il rabbino Shulem chiede a Yakov di fare da shomer, vegliare un defunto durante la notte, in cambio di 400 dollari, il ragazzo non può proprio rifiutare. Il suo ultimo colloquio di lavoro è andato male, ha urgente bisogno di soldi e tutto sommato non è la prima volta che svolge il compito di confortare per l’intera notte l’anima di un defunto per aiutarla nel suo passaggio verso l’Aldilà. Ma quando Yakov accetta l’incarico non sa ancora che in casa insieme a lui e all’anziana moglie del defunto, malata di Alzheimer, c’è un’oscura presenza che ha tutte le intenzioni di mietere vittime…