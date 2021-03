“Credo in un solo padre”: Giordano Petri torna al cinema con un ruolo da protagonista

Da oggi, lunedì 8 marzo, in esclusiva sulla piattaforma CHILI, arriva il film “Credo in un solo padre” con l’attore Giordano Petri tra i protagonisti principali.

“Sono molto felice ed emozionato di tornare come protagonista in un film per il cinema. Mancavo da un po’ perché sono stato impegnato in progetti teatrali e televisivi. Ma il cinema è la mia casa preferita, la mia dimensione perfetta. Interpretare un personaggio è per me linfa vitale, e quando il regista Luca Guardabascio mi ha proposto di interpretare il ruolo di Gerardo Bianco non ci ho pensato due volte: mi sono fidato dell’istinto e non ho temuto la paura. E’ stato facilissimo innamorarmi di lui” racconta Petri, che aggiunge: “Gli ho voluto bene da subito perché è un uomo imperfetto. È empatico, determinato, ma al tempo stesso irrisolto e fragile sul fronte sentimentale e familiare. Mescola delicatezze, ironia e fragilità in maniera unica.“

Giordano Petri lo abbiamo visto di recente in TV nella serie “Il paradiso delle Signore” targata Rai1 nei panni di Franco Pascucci, nella serie “In-treatment” come attore e coach di serie al fianco di Saverio Costanzo e come protagonista nelle fiction di successo di Rai1 “Medico in famiglia 9”, “Rosso San Valentino”, “Il Commissario Manara” e su Canale 5 in “Benvenuti a tavola – da nord a sud”, “RIS Roma 2”, “Distretto di polizia 10”, “Carabinieri”, ma il suo è un curriculum vasto e di tutto rispetto che parte dal teatro per approdare in tv e al grande cinema

Diretto da Luca Guardabascio e prodotto da Around Culture srl, “Credo in un solo padre” vede inoltre nel cast, tra gli altri, Massimo Bonetti, Anna Marcello, Flavio Bucci e Francesco Baccini, che ha firmato anche la colonna sonora.