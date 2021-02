‘Vorrei volare’: fuori il brano di Marco Rotelli e Carmen Pierri

Da oggi, venerdì 19 febbraio, in radio e in tutti gli store digitali ‘Vorrei volare’ (MR Records), brano che vede per la prima volta insieme Marco Rotelli e Carmen Pierri, vincitrice dell’ultima edizione di The Voice of Italy.

Prodotta da Enrico Kikko Palmosi, distribuita da Artist First e scritta con Simone Sassone, ‘Vorrei volare’ è una ballad intensa e che unisce perfettamente gli stili dei due artisti.

“Credo sia un brano che scalderà i cuori di chi lo ascolta. Sono davvero contento di questa collaborazione, Carmen mi ha colpito molto durante The Voice, tra le altre cose era nella squadra capitanata dall’amico Gigi D’Alessio” commenta Marco Rotelli che è al terzo featuring, visto che nel 2015 ha duettato con la vincitrice di “Amici” Deborah Iurato nel brano ‘Fermeremo il tempo’ e nel 2018 col cantante spagnolo David Neria in ‘El amor que no se vive’.

Guarda ‘Vorrei volare’: