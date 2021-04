Cesenatico, fiocco azzurro sul porto canale: è nato il Fish-Bar “Rosarito”

Giovedì 29 aprile, a partire dalle ore 17, a Cesenatico verrà inaugurato sul porto canale il nuovo locale “Rosarito“, il primo “Fish-Bar” della città che servirà “tapas di pesce” abbinate ad etichette di pregio. Alla consolle Filippo (bar), “Micio” (cucina) e Rossella (pierre) che hanno creato un nuovo format che abbina il profumo del pesce alle bollicine del buon bere.

Il “Rosarito” – che si trova sul porto canale di Cesenatico, dove il pesce è fresco e la scenografia suggestiva – proporrà l’arte del cocktail bar, fondendo l’armonia fra ricette di mare e beverage di qualità. E sullo sfondo l’affresco del porto leonardesco con le vele degli antichi bragozzi galleggianti.

Filippo, grazie alla sua esperienza nel settore, elabora nuovi cocktails, proponendo vini pregiati dalla cantina e aprendo una finestra sull’affascinante mondo della vermuteria. Ogni cosa in abbinamento ai sapori delle “tapas” di pesce. Così infatti descriviamo in un’unica parola i piatti che usciranno dalla cucina: porzioni a misura di assaggio, curate con meticolosità, perfette per assaporare ricette e abbinamenti creativi durante un aperitivo o una cena informale.