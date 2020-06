MotherFatherSon, la prima serie tv con Richard Gere: dall’8 giugno su Sky

Una storia di potere, ambizione, politica e corruzione, ma anche la storia di una famiglia, di una madre, un padre e un figlio, che non sanno più stare insieme ma che saranno costretti a imparare a farlo, in un intenso family drama dalle venature thriller che, a distanza di quasi trent’anni, segna il grande ritorno in TV – per la prima volta da protagonista – di uno dei volti più iconici del cinema mondiale, Richard Gere (Pretty Woman, Ufficiale gentiluomo, Chicago). L’8 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV arriva “MotherFatherSon”, la serie targata BBC Studios scritta da Tom Rob Smith, già dietro il successo di American Crime Story: L’assassinio di Gianni Versace. Nel cast, oltre all’amatissimo attore e attivista statunitense nei panni del glaciale, spietato e ricchissimo magnate Max Finch, anche Billy Howle (Chesil Beach – Il segreto di una notte) nei panni del figlio Caden e Helen McCrory (Peaky Blinders, Harry Potter), nel ruolo di Kathryn Villiers, ex-moglie di Max e madre di Caden.

“MotherFatherSon” è lo struggente racconto in otto parti di una famiglia con problemi relazionali, messa di fronte a una terribile prova. Max Finch è un perfetto esempio di self-made man, un mogul dei media che, in virtù del proprio potere e lavoro, è in grado di influenzare le elezioni e plasmare la discussione politica. Max è in procinto di lasciare il suo impero al figlio Caden, già a capo del National Reporter, uno degli asset principali dell’impero dei Finch. Il peso di un’eredità così pesante e le enormi aspettative del padre, duro e inflessibile, faranno sprofondare Caden in un vortice di rabbia e risentimento che avrà ripercussioni drammatiche sulla famiglia e sulla stabilità dell’immenso impero mediatico del padre. L’ex moglie, che era stata costretta a lasciarsi dietro il figlio quando venne cacciata di casa a seguito della richiesta di divorzio da parte di Max, si riavvicinerà alla famiglia. Una inattesa sottotrama crime, inoltre, conferirà alla storia tinte noir.

Nel cast anche Pippa Bennett-Warner (Gangs of London) nel ruolo di una consulente di Max, Lauren Elgood; Sinéad Cusack (Io ballo da sola) nel ruolo della giornalista Maggie Barns; Danny Sapani (Penny Dreadful) che interpreta Jahan Zakari, il primo Premier musulmano del Regno Unito. E ancora, Paul Ready (Motherland) nel ruolo di un giornalista del National Reporter, Joseph Mawle (The Hallow) che interpreta Scott Ruskin, un uomo vicino a Kathryn, e Sarah Lancashire (Happy Valley) nei panni di Angela Howard.