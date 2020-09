RaiPlay: dal 23 settembre tre nuovi episodi de “Lo straordinario mondo di Zoey”

Dopo i primi episodi andati in onda mercoledì scorso, da oggi, 23 settembre, sono disponibili in prima visione esclusiva su RaiPlay i successivi tre episodi di “Lo Straordinario mondo di Zoey” (Zoey’s Extraordinary Playlist).

La serie racconta la divertente ma anche commovente e romantica storia di Zoey Clarke, una programmatrice informatica di venti anni che vive a San Francisco e che ha un padre affetto da una rara malattia neurovegetativa. In seguito ad un incidente durante una risonanza magnetica, la ragazza scopre di poter ascoltare i pensieri più intimi delle persone che la circondano e che comunicano con lei attraverso canzoni pop. Grazie a questa improvvisa capacità, Zoey riesce a comprendere meglio le persone che si affacciano nella sua vita e ad aiutare quelle intorno a lei.

“Lo straordinario mondo di Zoey”, disponibile in italiano e in inglese con sottotitoli e che sarà possibile scaricare e guardare anche off-line, è programmato in quattro rilasci settimanali, sempre di mercoledì.

La serie americana di NBC, creata da Austin Winsberg e prodotta da Lionsgate con Universal Music, ha ottenuto il 73% di gradimento da parte della critica anche grazie alla splendida interpretazione di Jane Levy che nel programma interpreta proprio Zoey Clarke. Insieme a lei fanno parte del cast Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Steward, Peter Gallagher, Mary Steenburgen e Lauren Graham. Perfetto per i fan di Glee e Crazy Ex Girlfriend, il musical dramedy in USA ha dimostrato di saper intercettare il pubblico dei millennials, soprattutto sulle piattaforme digitali, ed è stato rinnovato sempre dal network NBC per una seconda stagione, presto sui teleschermi americani.