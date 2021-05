Marateale 2021: Beatrice Bulgari presidente onoraria della manifestazione

Si entra nel vivo della XIII edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio nella splendida location dell’Hotel Santa Venere a Maratea. Beatrice Bulgari, tra i nomi più prestigiosi e autorevoli del panorama cinematografico internazionale, è stata scelta come presidente onoraria.

“È un grande onore che una straordinaria professionista come Beatrice Bulgari abbia accettato di ricoprire questo ruolo, nell’ottica di una costante crescita di Marateale” dichiarano Nicola Timpone e Antonella Caramia, rispettivamente patron e presidente dell’Associazione Cinema Mediterraneo che organizza la kermesse.

Beatrice Bulgari, che vive e lavora tra Roma e New York, ha iniziato collaborando come scenografa e costumista in numerose produzioni cinematografiche: tra queste “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1989 e Oscar per il Miglior film straniero.

Nel 2007 crea CortoArteCircuito un format che ha prodotto documentari girati da registi internazionali filmando negli studi di artisti contemporanei come MarcoTirelli, Alfredo Pirri, Luigi Ontani e documentando il backstage di installazioni site-specific e mostre internazionali di artisti quali Michelangelo Pistoletto e Antony Gormley. Nel 2012 fonda In Between Art Film, una società di produzione cinematografica dedicata ad artisti, cineasti e registi che vogliono esplorare liberamente un approccio interdisciplinare che coniughi il linguaggio del cinema e il linguaggio dell’arte contemporanea.

In questi anni, Beatrice Bulgari ha prodotto diversi lungometraggi e film d’artista collaborando tra gli altri con Yervant Gianikian, Masbedo, DiegoMarcon, William Kentridge, Vanessa Beecroft, Pierre Bismuth, Orhan Pamuk e Shirin Neshat. Nel settembre 2020 costituisce la Fondazione In Between ArtFilm, operando nella direzione di quanto già fatto dalla casa di produzione cinematografica, per sostenere il lavoro degli artisti e delle istituzioni impegnati nell’esplorare il campo delle immagini in movimento attraverso mostre, produzioni e partnership internazionali.

(Credit foto di Beatrice Bulgari: Gianmarco Chieregato)