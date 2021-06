Festa della Repubblica: Marco Quintili celebra il 2 giugno con la crocchetta italiana

La Pizzeria IQuintili di Roma con le sue due sedi di Tor Bella Monaca e Furio Camillo è ormai diventata un vero must per quanto riguarda la ristorazione capitolina soprattutto per la sua ricchissima varietà di antipasti. Le crocchette gourmet del maestro Marco Quintili sono richieste da tutti i clienti ed in particolare molto amata da sempre è la crocchetta italiana, un prodotto dal gusto semplice ma al contempo davvero delizioso.

Marco Quintili

In occasione della Festa della Repubblica il maestro ha deciso di condividere i segreti di questa ricetta.

Ingredienti:

1 crocchetta di patate da 100 grammi di Avezzano

Stracciatella di bufala,

Pomodoro secco

Basilico

Procedimento

Per realizzare la pastella attorno alla crocchetta di patate di Avezzano si utilizzano 100 grammi di acqua e 100 grammi di farina con cui poi impanarla. Una volta realizzata la crocchetta di patata viene riempita con della stracciatella di bufala. A questo punto aggiungere il pomodoro secco e il battuto di basilico. La vostra crocchetta italiana è pronta.

Non vi resta che provare a rifare a casa vostra uno dei piatti più iconici del maestro Marco Quintili, oppure prenotare un tavolo alla Pizzeria IQuintili per celebrare questa festività con gusto.