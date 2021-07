Cannes 2021: Gianluca Mech riceve il prestigioso “I Success International Awards” di Forbes France

Un altro prestigioso riconoscimento, questa volta dal sapore internazionale, per l’imprenditore e personaggio televisivo Gianluca Mech.

Dopo aver ritirato poche settimane fa il “Magna Grecia Awards”, Mech è sbarcato sulla Croisette, durante la 74esima edizione del Festival di Cannes, per partecipare ad uno degli eventi più attesi: la serata di gala dei “I Success International Awards” organizzati da Superfilm Studios in coproduzione con Forbes France.

Dopo aver sfilato sul red carpet dell’evento, che ha visto la partecipazione di alcune delle più grandi personalità del jet-set internazionale, il “guru” di Tisanoreica è salito sul palco per ritirare il premio come “Ingenious Leader”, riconoscimento che premia la mission di Gianluca Mech che è da sempre quella di educare ad una sana e corretta alimentazione in modo da prevenire possibili patologie e migliorare lo stile di vita delle persone, grazie anche alla sua dieta fitochetogenica, l’unica con un protocollo testato e supportato da studi scientifici.

“Sono davvero orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento: è la prova che la passione e la perseveranza premiano sempre” dichiara Mech, che aggiunge: “Il ritorno del Festival di Cannes è un segno di ripartenza e spero sia di buon auspicio per tutte le altre manifestazioni che riguardano anche il nostro Belpaese”.

Non solo Cannes tra gli appuntamenti che aspettano Gianluca Mech per quest’estate 2021, mentre si gode il successo delle due trasmissioni televisive che lo vedono protagonista: “Fatto da Mamma” in onda ogni sabato su Rai2 e “L’ingrediente perfetto”, programma della domenica mattina di La7.