FunnyVeg Academy: il menu di Pasqua 100% vegetale

Pronti per festeggiare la Pasqua all’insegna della gioia, del benessere e del Green New Deal che porterà a una società più pulita, più equa e più pacifica?

La costante crescita di sensibilità nei confronti del rispetto dell’ambiente e degli animali sta diffondendo un nuovo modo di porsi anche a tavola, modo che noi della FunnyVeg Academy, da oltre quattro anni, ci impegniamo a promuovere grazie ai nostri docenti, tra i più noti in Italia, attraverso corsi di cucina e consigli volti a preparare piatti a prova di buone forchette.

Anche per questa Pasqua 2020 abbiamo scelto di collaborare con Cambiamenu di LAV Onlus per far giungere a voi queste quattro ricette davvero sfiziose, alla portata di tutti quanto a preparazione e quanto a sapori: “Insalatina di spinacini e cialde di semi” è una creazione di chef Simone Salvini (impiattata da Paola Castellani) per iniziare, seguita dalle “Mezzelune ai semi di papavero e noci” dei Veggie Situation e da una stuzzicante e ricca “Spadellata veg con carciofi e piselli” preparata da Giulia Giunta. Chiudono in bellezza le vivaci “Mimosine pasquali” del pastry chef Stefano Broccoli.

Mai come in questo periodo difficile abbiamo bisogno di una tavola così colorata e appetitosa, con il pregio di essere 100% vegetale e, come tale, impattante il minimo possibile sull’ambiente. Il menù è pensato per fornire tutti i nutrienti necessari all’equilibrio corporeo… se non esagerate col dolce!

Il mondo ha bisogno di un cambiamento e un segnale può arrivare anche cercando di fermare la strage di agnelli che si sta compiendo, supportata quest’anno da ulteriori elargizioni statali, e dalla diffusione dell’abitudine di cibarsi di animali che ha favorito il diffondersi di pandemie.

A tal proposito vi riportiamo due riflessioni importanti da parte dei responsabili LAV:

“Salvare gli agnelli, non costringendoli a lunghi o brevi viaggi del terrore, non acquistandoli e non mangiandoli, è interrompere anche simbolicamente l’infausta catena che lega la carne alle epidemie e alle pandemie. Non mangiare agnello a Pasqua è un vero segno di pace, di empatia e di ripartenza verso il futuro. Una scelta – questa sì – benaugurante e rispettosa della vita” dichiara Paola Segurini, Area Veg LAV.

“Chi occupa posti di rilievo politico dovrebbe essere il primo a dare l’esempio di revisione dei principi che muovono questo sacrificio ‘rituale’, causato da una tradizione meramente gastronomica che si ripete tutte le primavere, proprio allo sbocciare della nuova vita naturale – afferma Gianluca Felicetti, Presidente LAV – Chiediamo al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di essere il primo a dimostrare che non è necessario mangiare agnello (o altra carne) a Pasqua, per celebrare la vita“.

Da parte nostra sappiamo che invitarvi a una tavola accogliente, nutriente, rassicurante, profumata e 100% vegetale non può che portare la gioia della condivisione e della vita. Perché non provare?

Scopri le ricette (http://cambiamenu.it/menu/ Pasqua-2020-LAV-ME o scarica il Menu di Pasqua (http://cambiamenu.it/files/ download/100 ).

