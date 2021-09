FunnyVeg, ripartono i corsi di cucina e le cene all’insegna del veg e del buon gusto

Da fine mese riapre i battenti, in presenza, la prima scuola di cucina 100% vegetale e lo fa con una serie di corsi dedicati a professionisti, sempre più richiesti dal mondo della ristorazione, e ad appassionati di cucina salutistica e senza derivati animali. Un trend in crescita che coinvolge le iniziative che strizzano l’occhio al mondo dell’ecosostenibilità, come la cena del 22 settembre presso Areadocks, dove è presente chef Luca Andrè, docente dei corsi di cucina innovativa e creativa alla FunnyVeg Academy (academy.funnyveg.com).

La cena è il secondo appuntamento di due incontri volti a presentare i talenti più all’avanguardia della ristorazione plant-based e si tiene presso l’hub della gastronomia e del lifestyle nel cuore di Brescia, uno spazio esclusivo che si sviluppa su un’ex area industriale di inizio ‘900, con circa tremila metri quadri occupati da loft e location uniche per ricerca e design. All’evento di Areadocks, interamente dedicato alla gastronomia vegetale gourmet, partecipano chef italiani ed esteri in un incrocio di stili sorprendenti, tra note croccanti e sapide, design eclettici e armoniosi, attraverso i quali gli ospiti vengono condotti alla scoperta di nuove sensazioni culinarie.

Organizzato in collaborazione con Vegan Set, realtà di consulenza per l’Hotêllerie di lusso, l’evento ha lo scopo di celebrare e far conoscere una nuova interpretazione delle cucina, dal cuore etico e avanguardistico, e si pone come il primo di una serie di incontri che si terranno ogni anno, in cui i migliori chef plant-based si avvicenderanno mostrando tecniche e ingredienti innovativi.

Luca Andrè è il protagonista, insieme a Pauline Steiner, della cena a quattro mani del 22 settembre con un menù tutto da assaporare e il 26 settembre inaugura la prima giornata del corso di Specializzazione in cucina vegana, presso la FunnyVeg Academy di Milano, un percorso di 40 ore dedicato a coloro che desiderano entrare nel mondo della ristorazione e acquisire conoscenze professionali per lavorare in una cucina.

Il menù del 22 settembre 2021 Areadocks:

STARTER

Fiore di zucchina fritto, polvere di miso, ketchup di papaya e senape.

FIRST

Riso carnaroli affumicato, crema di daikon, acidulato di umeboshi, polvere di broccoli, polvere di lemongrass, riduzione di sake nero, semi di anguria.

MAIN

Arrostino di seitan, morbido di taro, pak choi cotto a bassa temperatura, glassa ai porcini, tartufo nero estivo.

PRE-DESSERT

Mousse al cocco e bergamotto, mandorla sablè, ananas affumicata, ceviche di agave, germoglio di shizo verde, finger lime.