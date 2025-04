TULIPANI DI SETA NERA 2025: DOCUMENTARI SELEZIONATI RAI CINEMA CHANNEL

Il Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera”, organizzato dall’Associazione L’Università Cerca Lavoro (UCL), è la rassegna di audiovisivo breve che racconta, attraverso le opere cinematografiche selezionate per il concorso, storie d’autore di interesse sociale. Qui la diversità e la fragilità trovano una pluralità di narrazioni che hanno l’obbiettivo di comunicare la condizione di ogni individuo e sostenerne l’integrazione nella società italiana e internazionale.

Ogni anno raccontiamo, attraverso le nostre opere (cortometraggi, clip musicali, documentari e digital serie) tutte le declinazioni del concetto di diversità e fragilità, ossia ogni preziosa unicità: fisica, di genere, etnica, religiosa, professionale ed economica. La selezione porta alla ribalta mediatica, istituzionale e associativa del terzo settore, pubblico e privato, la migliore qualità audiovisiva internazionale e attraverso questa si evidenziano regia, sceneggiatura, fotografia, musiche e attori di eccellenza per il comparto televisivo.

La presenza dei partner culturali come ANMIL, ASVIS, Fondazione Univerde e ENS dei ministeri patrocinanti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per le Disabilità e la Famiglia, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero degli Esteri è stata voluta fin dal regolamento del Festival per porre l’attenzione verso le fragilità delle persone e dei luoghi, per prendersene cura dopo averne conosciuto, attraverso il linguaggio del cinema, diversità, bellezze e unicità.

La presenza della RAI, attraverso Rai per la Sostenibilità ESG, Rai Pubblica Utilità e Rai Cinema, dà al Festival la possibilità di parlare a tutti attraverso la più grande azienda culturale d’Europa, con l’obiettivo di costruire la società etica, coesa e altruista del terzo millennio.

Il Gran Galà del Cinema Sociale Tulipani di Seta nera, già evento di Rai Uno nell’edizione 2019, è la conclusione di una manifestazione di quattro giorni di proiezioni e approfondimenti cine-sociali. In quest’occasione saranno assegnati i “Tulipani” ai vincitori delle sezioni del Festival e al miglior Film e la miglior Fiction sociale dell’anno. Inoltre, saranno assegnati i riconoscimenti “SORRISO DIVERSO” a cinque personalità civili del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, del giornalismo, dello sport e dei progetti territoriali. Il format televisivo del “Gran Galà del Sociale Tulipani di Seta Nera” evidenzierà come il cinema sappia rappresentare racconti di vita quotidiana e, allo stesso tempo, come la vita delle personalità meritevoli del Sorriso Diverso ispirino a loro volta grandi capolavori cinematografici

XVIII EDIZIONE TULIPANI DI SETA NERA

La manifestazione avrà luogo durante le giornate che vanno dall’ 8 all’11 maggio. Anche quest’anno Rai Cinema Channel partecipa alla manifestazione invitando tutti gli utenti a visualizzare online il proprio cortometraggio, documentario e socialclip preferito, disponibili come video on demand sul nostro portale.



I 5 lavori di ciascuna sezione che riceveranno il maggior numero di visualizzazioni saranno sottoposti al vaglio della direzione artistica che decreterà il vincitore del Premio Sorriso Rai Cinema Channel.

L’attenzione verso il cinema dei nuovi autori emergenti con Tulipani di Seta Nera si sposa, finalmente, con la doverosa opera di sensibilizzazione su delle tematiche sociali delicate e complesse.

DOCUMENTARI SELEZIONATI