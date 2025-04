Il documentario considera diverse violazioni di diritti: libertà di espressione (Aladin è condannato a morte per il suo ateismo), diritto d’asilo (pur rifugiato in Italia, vive in un alloggio occupato), diritto alla cultura (la BAM è l’unica biblioteca del quartiere, ma rischia lo sgombero), diritto all’abitare (speculazione immobiliare a scapito della comunità) e diritti civili (lo sciopero della fame come forma di resistenza). La storia intreccia lotte per la libertà, la casa, la cultura e la dignità.

TITOLO SBAM DURATA 32’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA DIEGO MONFREDINI GENERE BIOGRAFICO PRODUZIONE DIEGO MONFREDINI PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL DOCUMENTARIO LAZIO OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SOGGETTO DIEGO MONFREDINI BLOCCO TEMATICO DIRITTI