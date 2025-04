Constantin è un giovane moldavo emigrato in Italia in tenera età. A pochi mesi dal suo matrimonio decide di recarsi in Moldova per riscoprire le sue radici culturali e trovare la propria identità. Ad attenderlo un paese diverso da come lo ricordava che affronta il pericolo di un’imminente guerra e dove viene considerato uno straniero.

VOTA

“CONSTANTIN DI BESSARABIA“

Videomessaggio di Constantin Rusu

SCHEDA

TITOLO CONSTANTIN DI BESSARABIA DURATA 57’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA CONSTANTIN RUSU GENERE BIOGRAFICO PRODUZIONE TESRITE FILM PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL DOCUMENTARIO LAZIO OPERA PRIMA Sì LINGUA ORIGINALE ITALIANO, RUMENO COLORE COLORI SOGGETTO CONSTANTIN RUSU BLOCCO TEMATICO IMMIGRAZIONE