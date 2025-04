Paolo, Guido e Loriano non si conoscono, ma li accomuna un insoddisfatto bisogno di partecipazione. Folgorati dall’espressione teatrale, decidono di unirsi a una compagnia itinerante autogestita: porteranno opere di forte impegno sociale per piazze, fabbriche, cortili, capannoni, chiese sconsacrate… In quindici anni “alla ricerca del contatto con la gente che non conta” arriveranno a trattare la questione palestinese, con audiovisivi da loro realizzati sui luoghi del conflitto. Era il 1972.

VOTA

“UN GIORNO O L’ALTRO“

Trailer

SCHEDA

TITOLO UN GIORNO O L’ALTRO DURATA 60’ DATA DI REALIZZAZIONE 2013 REGIA VINCENZO FATTORUSSO GENERE BIOGRAFICO PRODUZIONE ULISSETRANSMEDIA PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL DOCUMENTARIO EMILIA ROMAGNA OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SOGGETTO VINCENZO FATTORUSSO BLOCCO TEMATICO CULTURA DELLA MEMORIA