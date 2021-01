Cupcake con lemon curd e mascarpone: una coloratissima ricetta per Carnevale!

Pronti alla festa più colorata e allegra dell’anno? Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, purtroppo non ci saranno feste, sfilate o carri mascherati che rallegreranno le strade delle nostre città. Per fortuna in cucina non si conoscono limiti e allora allacciate i grembiuli e viaggiamo oltreoceano con questa pazzesca ricetta: deliziosi cupcake con ripieno di lemon curd e una delicatissima crema al mascarpone!

I cupcake sono delle mini tortine cotte in un colorato pirottino di carta, che si prestano benissimo a essere decorate con pasta di zucchero, creme al burro o frosting al formaggio come si usa nelle pasticcerie americane o anglosassoni. Io ho voluto proporvi questa versione un po’ lontana dalle stucchevoli creme americane, ma molto vicina ai nostri palati italiani. Sono tante le versioni di cupcake che si vedono nelle vetrine, come quelli al cioccolato, red velvet o con abbinamenti più particolari e che possono essere arricchite con diverse creme di farcitura, come il lemon curd che vi propongo, o anche con della crema alla nocciola. Io le trovo geniali e molto adatte per una festa con i bimbi o per una golosissima merenda. Con piccole mascherine, stelle filanti di pasta di zucchero e zuccherini di ogni genere, potrete decorare queste deliziose tortine.

Non vi resta che seguire la ricetta e, per quanto riguarda la decorazione, lasciare ampio spazio alla vostra fantasia per creare dei bellissimi cupcake e festeggiare in allegria questo carnevale!

Ingredienti

9 cupcakes:

125 g di burro morbido a temperatura ambiente

125 g di zucchero semolato

2 uova

buccia di mezzo limone non trattato

125 g di farina 00

8 g di lievito per dolci

45 g di latte a temperatura ambiente

Imposta il forno a 180° C e procedi con il montare il burro morbido e lo zucchero, per circa 30 sec con un frullino elettrico, fino ad ottenere una crema spumosa.

Aggiungi anche la buccia grattugiata di mezzo limone non trattato.

Aziona le fruste a bassa velocità e incorpora un uovo alla volta al composto.

Setaccia la farina e il lievito e uniscili all’impasto; per ultimo il latte e mescola bene con una spatola.

Riempi una teglia per muffin con dei colorati pirottini di carta. Aiutandoti con due cucchiai riempi ogni stampino di 3/4 e inforna a 180° C per 15 min, forno statico.

Una volta pronti, fai raffreddare su una griglia.



Per il lemon curd:

la buccia grattugiata di 2 limoni biologici

100 g di zucchero semolato

un uovo

50 g di burro

65 ml di succo di limone

In un pentolino metti la buccia grattugiata dei limoni e il succo ben filtrato, lo zucchero e le uova. Dai una leggera mescolata con una frusta a mano e poi aggiungi il burro a tocchetti. Metti su fuoco e cuoci a fiamma bassissima, avendo cura di mescolare con la frusta fino a che inizia a sobbollire e ad addensarsi. Trasferisci la crema in un contenitore di vetro e fai raffreddare.

Una volta che i cupcakes sono ben raffreddati puoi creare l’incavo, per farcirli di lemon curd. Aiutati con una bocchetta tonda o con un coltellino per scavare le tortine, facendo attenzione a non arrivare alla base, evitando così che si buchi il pirottino. Riempi una sac-à-poche con il lemon curd e farcisci l’incavo del cupcakes.





Per la crema al mascarpone:

200 ml di panna

250 g di mascarpone

70 g di zucchero a velo

In una ciotola o in una planetaria versa tutti e tre gli ingredienti e inizia a montare a velocità bassa, per poi aumentare quando inizia ad addensarsi. Alla fine avrai ottenuto una crema bella liscia e soda. Trasferisci la crema in una sac-à-poche con una bocchetta a stella e decora le tortine. Non ti resta che decorare i tuoi cupcakes di carnevale con zuccherini o decorazioni in pasta di zucchero.

Buon divertimento e buon Carnevale!

Note:

Per dei cupcakes perfetti il burro, le uova e il latte devono essere a temperatura ambiente.

Puoi aromatizzare i cupcakes anche con la vaniglia, anziché il limone.

Ti consiglio di preparare il lemon curd un giorno prima, così raffreddandosi si addenserà ancora di più. Conserva tranquillamente il lemon curd in frigo fino a dieci giorni.

Puoi colorare la crema al mascarpone anche con qualche goccia di colorante alimentare, se preferisci.