Biscotti cioccolatosi di Halloween: la merenda mostruosa e divertente

La notte più spaventosa dell’anno é alle porte e da noi, soprattutto nei negozi, si respira già da giorni l’aria di Halloween.

A dir la verità anche a casa mia non manca qualche zucchetta e i fantasmini! É una festa che personalmente trovo simpatica e da anni con mio marito è ormai una tradizione trascorrere la serata di Halloween gustando un dolcetto e almeno un paio di film horror.

Oggi, infatti, vi propongo dei biscotti super cioccolatosi, davvero buonissimi: io li trovo pazzeschi, sono tra i miei preferiti in assoluto. La ricetta collaudata da anni è della mia adorata Nigella Lawson, la dea del comfort food. Con questi biscotti farete felici grandi e piccini, sono davvero irresistibili.

Un consiglio: utilizzate del buon cioccolato fondente, perché il sapore è racchiuso proprio nella qualità del cioccolato. Alla ricetta originale ho solo diminuito la quantità delle gocce di cioccolato, mi sembravano davvero tante. Realizzarli è molto semplice: una volta fatti conservateli in un contenitore ermetico o un barattolo di vetro e con un bicchiere di latte avrete una golosa merenda per i vostri bambini.

In occasione di Halloween e per far divertire i bimbi ho decorato i biscotti con degli occhietti di pasta di zucchero: una decorazione molto semplice che potrete realizzare anche voi con il loro aiuto. Direi che questi biscotti super cioccolatosi e mostruosamente buoni, non possono mancare per festeggiare il vostro Halloween!

Ingredienti:

125 g di cioccolato fondente

150 g di farina

30 g di cacao amaro

un cucchiaino di bicarbonato

1/2 cucchiaino di sale

125 g di burro morbido

75 g di zucchero di canna

50 g di zucchero semolato

un cucchiaino di estratto di vaniglia

1 uovo

200 g di gocce di cioccolato

Sciogli a bagnomaria oppure nel forno microonde il cioccolato fondente e metti da parte; nel frattempo imposta il forno ventilato a 170°C.

In una planetaria o in una ciotola monta il burro morbido con lo zucchero semolato e lo zucchero di canna fino ad ottenere una crema. Dopodiché aggiungi il cioccolato fondente fuso e mescola per bene con una spatola.

Aggiungi l’uovo e la vaniglia e aziona la planetaria per incorporare gli ingredienti.









In una ciotola metti la farina, il cacao ben setacciato, il sale e il bicarbonato. Ora puoi inserire tutti gli ingredienti secchi nel composto cioccolatoso e con la frusta a foglia impastare, fino ad ottenere il vostro impasto di biscotti. Per ultimo aggiungi le gocce di cioccolato e mescola per incorporarle.







Il composto risulterà molto umido, quindi con l’aiuto di due cucchiai forma 12 mucchietti di impasto e posizionali su una placca da forno rivestita da carta forno. Non li appiattire ma lasciali così, in cottura assumeranno la classica forma a disco. Inforna in forno preriscaldato, ventilato a 170°C per massimo 18 minuti.

Toglili dal forno e anche se risulteranno morbidi, una volta raffreddati saranno fragranti e croccanti. La tua casa sarà invasa da un profumo pazzesco di cioccolato: sono sicura che non saprai resistere a questa golosità!