Esce oggi, venerdì 30 ottobre 2020, il nuovo EP di Zic intitolato ‘Smarties Remix’ che raccoglie 4 remix di alcuni brani tratti dall’ultimo album ‘Smarties’.

“A fine agosto Pio Stefanini, il mio produttore esecutivo, mi chiama e mi dice : Lore, perché non facciamo un album di remix?“racconta Zic, il cui vero nome è Lorenzo Ciolini. “La proposta mi ha un po’ spiazzato, perché comunque, dopo più di un anno passato a scrivere, pensare, inventare e mixare “Smarties”, non ero sicuro di essere pronto per affrontare un remix. Avevo paura di non mantenere il livello del disco, avevo paura di non riuscire a spostare le canzoni in posto nuovo, triste o felice che fosse. Quando ogni singolo pezzo di un album viene fuori dal tuo computer, é davvero difficile riplasmarlo. Realizzai che non potevo farcela da solo e che ero molto curioso di sapere come Pio li avrebbe affrontati. Lo chiamai – continua Zic – e gli dissi semplicemente :”divertiti!”. L’unico pezzo che ho sentito il bisogno di accompagnare di persona, è stato “over the top” perché è una canzone che mi ha portato molto in alto o molto a fondo, dipende dai punti di vista e io, remixandolo, sono voluto andare ancora più in alto, ancora più a fondo. Abbiamo voluto accendere tutti i synth analogici, tutte le batterie elettroniche che avevamo in studio, abbiamo preso in mano chitarre e suonato strani pezzi di ferro per dare a quelle canzoni, la possibilità di risorgere in qualcosa di completamente nuovo. Se mi si chiedesse di riassumere con una sola parola il nostro lavoro, senza esitazione risponderei “cinematografico”. Questo è “Smarties Remix”, una breve ma intensa e soprattutto inedita corsa nei tramonti, nelle albe, nei giorni in cui non pianifichi niente e ti metti a guardare il cielo e a respirare la nebbia”.

Track list:

1 Bestia

2 Top Level

3 Over the top

4 Urca