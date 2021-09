Yaasocial!, ovvero il digital marketing fai-da-te

L’idea di Yaasocial! nasce cinque anni fa, dopo che Sheila Capodanno, già esperta di Social Media e digital marketing, frequenta il “Business mastery” di Tony Robbins. “Avevo in mente di aprire un’agenzia per aiutare i piccoli business ad utilizzare i Social Media a loro vantaggio“, racconta lei da Sydney, in Australia, dove vive dal 2013. “Quando ancora vivevo in Italia ho conseguito un Master in Marketing Web & Nuovi Media. Era il 2005, mancava ancora parecchio tempo all’avvento degli smartphone e i social erano solo un passatempo per pochissime persone. Ma già allora aveva capito che il digital sarebbe stata la vera rivoluzione del marketing. Quando sono andata a vivere all’estero, prima in Inghilterra e poi in Australia, ho avuto modo di frequentare vari corsi di formazione e aggiornamento, ma durante il Business Mastery ho compreso che un’agenzia non era l’idea giusta se volevo aiutare quante più persone possibile. Inoltre, era sempre più chiaro che le agenzie, spesso e volentieri, ne sanno molto meno del prodotto e del servizio offerto dalla compagnia e non sono sempre di aiuto. Per questo alcuni piccoli imprenditori guardano alle agenzie con sospetto. Inoltre i piccoli business hanno davvero dei budget ridotti ed ogni singolo euro guadagnato e risparmiato è di vitale importanza“.

Dunque ha dato vita a “Yaasocial!”.

Sheila: “Yaas in gergo social vuol dire yes (sì) all’ennesima potenza. Volevo un brand che avesse un impatto positivo ed energetico, che ispirasse all’azione. Ecco perché ho scelto il giallo come colore del brand. Più avanti ho coinvolto Maria Carneri, che come me è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma ha seguito un Corso di Specializzazione in Fashion Marketing alla Confcommercio di Roma ed un Master in Marketing per i beni di lusso allo IED, l’Istituto Europeo di Design”.

Maria: “La sua idea mi è sembrata molto valida, e ho accettato la sua proposta con entusiasmo. Ci siamo messe subito a lavoro per concretizzare tutte le nostre idee e insieme abbiamo creato un corso “Strategie di social media marketing per le piccole imprese ” proprio per aiutare in modo pratico, con un supporto post-corso, i piccoli business che hanno grandi idee ma piccoli budget da investire. Questi business hanno potenzialità enormi, Yaasocial! vuole rendere accessibili i social media alle piccole imprese che fino ad ora li hanno utilizzati senza riscontrare un enorme successo, ma soprattutto senza ulteriori vendite”.

Sheila: “Yaasocial! è dunque una piattaforma web ideata con un linguaggio semplice e si basa su workshop da fare in casa, per poter aiutare ad attirare clienti sia il panettiere sia la nuova start-up tech. Non è un semplice corso di Social Media per tutti, ma uno strumento che promette di insegnare come creare una strategia efficace e mostra come aumentare il bacino di utenti attraverso una formula unica”.

Cosa vi aspettate da questa sfida a ridosso di un’emergenza sanitaria mondiale che ha penalizzato il mercato delle piccole e medie imprese?

Sheila: “Vorrei che Yaasocial! facesse la differenza. Il nostro credo è quello di aiutare le imprese con grandi idee e piccoli budget. Troppe hanno sofferto della crisi economica e non trovano gli strumenti per tornare al passo. Molti giovani senza lavoro, inoltre, si sono messi in proprio per sbarcare il lunario. Ma quello che manca loro è una strategia di marketing efficace. Ed è quella che offriamo noi”.

Maria: “Proprio in questo momento storico il desiderio di offrire qualcosa di nuovo è ancora più forte. Vogliamo metterci al servizio di piccole ma preziose realtà italiane che, con fatica, cercano di trovare il proprio spazio. Hanno delle storie molto belle che meritano di essere raccontate e conosciute”.

Nello specifico a chi è rivolto “Yaasocial!”?

Sheila: “Pur essendo stato ideato per le piccole imprese, si è rivelato utile anche per i liberi professionisti. Il linguaggio che offriamo è semplice: non c’è bisogno di alcuna conoscenza nell’ambito del marketing. Nonostante questo, il corso si rivela estremamente efficace perché contiene non solo moduli teorici (introdotti da video) ma anche moduli pratici da seguire. Inoltre offre un servizio di comunità di supporto post-corso, dove gli utenti possono porre domande e trovare soluzioni personalizzate”

Maria: “Yaasocial! è per chi ha un’attività avviata o da avviare E intuisce il potenziale dei Social Media e del Web in generale, ma non sa proprio da dove cominciare. È per il bar sotto casa, il designer freelance, il centro estetico, l’aspirante social media manager e così via. È per chi sente di avere qualcosa in più da offrire e che può fare la differenza e ha bisogno di trovare il modo di comunicarlo e soprattutto il giusto pubblico pronto ad accoglierlo”.

Il manifesto di Yaasocial!: