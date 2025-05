WorldWideLux: il progetto di viaggi di lusso di Giacomo Rigante

Giacomo Rigante è un imprenditore italiano nel settore del lusso e del lifestyle, noto per aver fondato WorldWideLux, una delle realtà emergenti più raffinate nella progettazione di viaggi su misura per clienti HNW (High Net Worth) e UHNW in tutto il mondo.

WorldWideLux

Con sede nel cuore del Montenapoleone District a Milano, WorldWideLux è diventata un punto di riferimento per ville private, hotel di altissimo livello, servizi concierge globali e collaborazioni con brand iconici.

L’obiettivo? Offrire esperienze irripetibili con un approccio sartoriale, curando ogni dettaglio del viaggio come un’opera d’arte.

Collaborazioni e visione

Sotto la guida di Rigante, WorldWideLux sta espandendo la propria influenza nel panorama internazionale, costruendo sinergie con celebrità, hotel a 5 stelle, concierge club e agenzie di viaggio B2B nei mercati più strategici: dagli Stati Uniti al Medio Oriente.

Il progetto di punta: il lancio del WWL Member Club, un esclusivo programma da 15.000 euro l’anno riservato a una cerchia ristretta di viaggiatori d’élite.

Origini e spirito

Originario di Bisceglie, Giacomo Rigante incarna il perfetto mix tra gusto italiano, visione internazionale e capacità imprenditoriale. Con un mindset dinamico e orientato all’eccellenza, guida WorldWideLux come un brand in rapida ascesa nel mondo del travel di lusso.