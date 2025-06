Cast stellare per “Whalefall”: arrivano Elisabeth Shue, John Ortiz, Emily Rudd e Jane Levy

Il nuovo thriller sottomarino firmato 20th Century Studios e Imagine Entertainment si arricchisce di grandi nomi. Secondo quanto riportato da Deadline, Elisabeth Shue (Via da Las Vegas, Cocktail), John Ortiz (Kong: Skull Island), Jane Levy (Evil Dead) ed Emily Rudd (Fear Street Part Two: 1978) sono ufficialmente entrati nel cast di Whalefall, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Daniel Kraus.

Un thriller ad alta tensione… dentro un capodoglio

La storia, ambientata negli abissi dell’oceano, ha per protagonista un giovane sub — interpretato da Austin Abrams (The Walking Dead) — che si immerge alla ricerca dei resti del padre scomparso. Durante la missione, viene inghiottito da un capodoglio lungo 25 metri e dal peso di 60 tonnellate. Con solo un’ora di ossigeno a disposizione, dovrà trovare il modo di sopravvivere e fuggire dal ventre del mostro marino. Accanto a lui, nel ruolo del padre, ci sarà Josh Brolin (I Goonies; Avengers: Endgame).

Alla regia Brian Duffield, tra adrenalina e introspezione

La regia è affidata a Brian Duffield, già acclamato per No One Will Save You, che firma anche la sceneggiatura insieme allo stesso autore del romanzo. Whalefall si preannuncia un mix di suspense, emozione e introspezione, con una narrazione che promette di toccare corde profonde, tra senso di perdita, sopravvivenza e redenzione.

Un progetto ambizioso in arrivo da Hollywood

Le riprese inizieranno la prossima settimana a Los Angeles. Il film, prodotto da Imagine Entertainment in collaborazione con 20th Century Studios, si inserisce nel filone dei survival movie con un’originale ambientazione subacquea, che unisce tensione drammatica a suggestioni quasi mitologiche.